13.02.2019 г. на базе УЗ «Ивацевичская ЦРБ» и 14.02.2019 г. на базе Телеханской ГБ будет проводиться акция по профилактике онкологических заболеваний в рамках областного профилактического проекта «Предотврати болезнь – выбери жизнь!»

В рамках акции будут участвовать специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ, УЗ «Брестского областного онкологического диспансера», УЗ «Барановичская центральная поликлиника» онкологический диспансер, УЗ «Брестский эндокринологический диспансер» УЗ «Барановичская центральная поликлиника», УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер».

Будут организованы мероприятия:

● измерение артериального давления, индекса массы тела, обучение навыкам измерения артериального давления;

● забор крови для общего и биохимических анализов, экспресс определения уровня глюкозы в крови;

● проведение маммографии по показаниям после осмотра маммолога, гинеколога (женщины 50-69 лет);

● УЗИ щитовидной железы (по показаниям после осмотра врачом-эндокринологом);

● проведение рентгенофлюорографического исследования.

Консультативный осмотр врачей специалистов:

● осмотр врача онколога (предварительная запись с 13.00-15.00, тел. 2-02-51);

● осмотр врача онколога отделения опухолей головы и шеи (предварительная запись с 15.00-17.00 по телефону 3-01-69);

● осмотр гинеколога, маммолога, онко-гинеколога (предварительная запись по телефону 2-43-45 с 15.00-17.00);

● осмотр эндокринолога (предварительная запись с 10.00-12.00 по телефону 9-33-60);

● осмотр врача онко-уролога (предварительная запись с 14.00-16.00 по телефону 9-04-06);

● диагностика эмоционального состояния с помощью теста Люшера и консультирование по результатам диагностики психотерапевта;

● осмотр врача психотерапевта (предварительная запись с 09.00-12.00 по телефону 9-03-18);

● консультирование по здоровому образу жизни врача-валеолога (предварительная запись с 15.00-17.00 по телефону 2-09-96);

● осмотр врачом дерматовенерологом Брестского областного кожно-венерологического диспансера (предварительная запись с 9.00-12.00 по телефону 9-18-68).

Запись на акцию производится:

● при обращении к врачу общей практики, участковому врачу терапевту в часы работы поликлиники (консультации по телефонам 2-03-28; 9-15-34; с 9.00 до 13.00 );

● жители города Телеханы и обслуживающиеся на приписных ФАПах: Вулька-Телеханская, Выгонощи, Сомино, Гортоль (запись с 14.00-16.00 по телефону 31-2-65);

● амбулаториях Речковской (тел. 41-5-37 с 14.00-16.00);

● Омельнянской (тел. 50-2-37 с 14.00-16.00), Святовольской БСУ (тел. 44-2-95 с 14.00-16.00).

Предварительная запись по вышеуказанным телефонам будет вестись с 04.02 по 07.02.2019 включительно.

Администрация УЗ «Ивацевичская ЦРБ».