Петришенко: необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности

Источник материала: БелТА

Игорь Петришенко

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности, заявил сегодня на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В последние годы ситуация с подростковой преступностью в стране стабилизировалась. По итогам первого квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 2,6% преступлений, совершенных несовершеннолетними. Но, к сожалению, в Минской и Гомельской областях их число возросло. Мы должны предметно работать с каждым несовершеннолетним, чтобы эта статистика все время имела тенденцию к снижению и качество этой работы только возрастало", - сказал Игорь Петришенко.

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Фото Оксаны Манчук