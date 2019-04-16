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Петришенко: необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности
17.04.2019 10:55 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Игорь Петришенко
17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности, заявил сегодня на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете Министров заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"В последние годы ситуация с подростковой преступностью в стране стабилизировалась. По итогам первого квартала в сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение на 2,6% преступлений, совершенных несовершеннолетними. Но, к сожалению, в Минской и Гомельской областях их число возросло. Мы должны предметно работать с каждым несовершеннолетним, чтобы эта статистика все время имела тенденцию к снижению и качество этой работы только возрастало", - сказал Игорь Петришенко.
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Фото Оксаны Манчук
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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси необходимо повышать качество работы по профилактике подростковой преступности, заявил сегодня на заседании Комиссии по...
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