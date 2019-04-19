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В Беларуси 20 апреля проходит республиканский субботник. Что думают сморгонцы об этом мероприятии (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

20.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях  
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Источник материала: Светлы шлях

Заработанные средства во время проведения республиканского субботника, который проходит в Беларуси 20 апреля, будут направлены на реализацию важных проектов - как в масштабах страны, так и в регионах.

Сегодня мы спросили у сморгонцев, которые трудились на субботнике, что они думают по поводу этого мероприятия.

Олег СТРИГО, директор ДОЛ «Орлёнок»:

В Беларуси 20 апреля проходит республиканский субботник. Что думают сморгонцы об этом мероприятии (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

- Совсем скоро лагерь откроет свои двери первым посетителям. Но уже с начала весны здесь проходят подготовительные работы по благоустройству территории. На счету каждый день. При подготовке детского лагеря «Орлёнок» к новому оздоровительному сезону ремонтные работы будут проводиться силами 47 организаций, которые работают на территории Сморгонского района. После того, как ремонт завершится, лагерь ждет генеральная уборка территории и помещений. На момент подписания акта приемки лагеря (25 мая) здесь должна быть 100-процентная готовность. На сегодняшний день три организации уже выполнили свой объем работ, который им был поручен. В этом году в «Орлёнке» полностью заменят наружное освещение, плиточное покрытие возле пищеблока.

Игорь СЧАСТНЫЙ, начальник управления образования райисполкома:

В Беларуси 20 апреля проходит республиканский субботник. Что думают сморгонцы об этом мероприятии (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

- Сегодня мы совмещаем приятное с полезным. Летний сезон не за горами. В этом году планируется оздоровить 800 челок, поэтому рабочая сила по наведению порядка здесь нужна. Любая помощь приветствуется. Ремонтные работы в «Орлёнке» буду проводить подшефные организации Сморгонского района. В ближайшее время здесь все закипит. Весна к этому располагает.

Михаил, школьник:

В Беларуси 20 апреля проходит республиканский субботник. Что думают сморгонцы об этом мероприятии (ДОПОЛНЯЕТСЯ)

- Я в этом году в субботнике не участвовал, освобождение выдал врач. Но я не против помочь в уборке территории. Вместе с одноклассниками работать не сложно и приятно. Можно и пообщаться, и пользу принести. 

Сергей ЮРЕВИЧ, Виолетта ВОЙТКО.

Фото авторов.

 
 
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Заработанные средства во время проведения республиканского субботника, который проходит в Беларуси 20 апреля, будут направлены на реализацию важных проектов - как...
 
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