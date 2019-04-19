|
В Беларуси 20 апреля проходит республиканский субботник. Что думают сморгонцы об этом мероприятии (ДОПОЛНЯЕТСЯ)
20.04.2019 — Новости Общества | Светлы шлях
Источник материала: Светлы шлях
Заработанные средства во время проведения республиканского субботника, который проходит в Беларуси 20 апреля, будут направлены на реализацию важных проектов - как в масштабах страны, так и в регионах.
Сегодня мы спросили у сморгонцев, которые трудились на субботнике, что они думают по поводу этого мероприятия.
Олег СТРИГО, директор ДОЛ «Орлёнок»:
- Совсем скоро
Игорь СЧАСТНЫЙ, начальник управления образования райисполкома:
- Сегодня мы совмещаем приятное с полезным. Летний сезон не за горами. В этом году планируется оздоровить 800 челок, поэтому рабочая сила по наведению порядка здесь нужна. Любая помощь приветствуется. Ремонтные работы в «Орлёнке» буду проводить подшефные организации Сморгонского района. В ближайшее время здесь все закипит. Весна к этому располагает.
Михаил, школьник:
- Я в этом году в субботнике не участвовал, освобождение выдал врач. Но я не против помочь в уборке территории. Вместе с одноклассниками работать не сложно и приятно. Можно и пообщаться, и пользу принести.
Сергей ЮРЕВИЧ, Виолетта ВОЙТКО.
Фото авторов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 20 апреля проходит республиканский субботник. Что думают сморгонцы об этом мероприятии (ДОПОЛНЯЕТСЯ)
Заработанные средства во время проведения республиканского субботника, который проходит в Беларуси 20 апреля, будут направлены на реализацию важных проектов - как...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)