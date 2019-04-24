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Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 апреля
25.04.2019 — Новости Общества | Радзiма
Источник материала: Радзiма
«Колес меньше — опасности больше!» — так звучит тема единого дня безопасности дорожного движения, который Госавтоинспекция проведет в эту пятницу, 26 апреля. Он будет посвящен профилактике ДТП с участием мотоциклистов, велосипедистов и скутеристов, которые с наступлением теплых дней массово выезжают на дорогу.
ГАИ призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения: обязательному использованию мотошлемов, регистрации мотоциклов в установленном порядке и прохождению ими государственного технического осмотра. Недопустимо управлять мотоциклом, не имея водительского удостоверения категории «А».
А. СИЛИЧ,
старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД
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«Колес меньше — опасности больше!» — так звучит тема единого дня безопасности дорожного движения, который Госавтоинспекция проведет в эту пятницу, 26 апреля. Он...
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