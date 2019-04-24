Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 апреля

Источник материала: Радзiма

«Колес меньше — опасности больше!» — так звучит тема единого дня безопасности дорожного движения, который Госавтоинспекция проведет в эту пятницу, 26 апреля. Он будет посвящен профилактике ДТП с участием мотоциклистов, велосипедистов и скутеристов, которые с наступлением теплых дней массово выезжают на дорогу.

ГАИ призывает водителей к неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения: обязательному использованию мотошлемов, регистрации мотоциклов в установленном порядке и прохождению ими государственного технического осмотра. Недопустимо управлять мотоциклом, не имея водительского удостоверения категории «А».

А. СИЛИЧ,

старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД