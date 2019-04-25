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В субботу и воскресенье к городским кладбищам пустят больше автобусов

26.04.2019 19:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с массовыми посещениями кладбищ минские транспортники пустят больше автобусов к местам захоронений. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 27 апреля, и в воскресенье, 28 апреля, количество автобусов на маршрутах, которые доставляют горожан к кладбищам, увеличат.

Это касается таких маршрутов:

— № 5Э ДС «Чижовка» — кладбище «Михановичи»;

— № 31 ДС «Уручье-2» — Колодищанское кладбище;

— № 68 ДС «Карастояновой» — Северное кладбище;

— № 94С АС «Автозаводская» — Чижовское кладбище;

— № 109 ДС «Карбышева» — Северное кладбище;

— № 170Э АС «Юго-Западная» — Западное кладбище.

 
 
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Минские транспортники пустят больше автобусов к местам захоронений 27 и 28 апреля. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь»
 
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