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В субботу и воскресенье к городским кладбищам пустят больше автобусов
26.04.2019 19:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В связи с массовыми посещениями кладбищ минские транспортники пустят больше автобусов к местам захоронений. Об этом
В субботу, 27 апреля, и в воскресенье, 28 апреля, количество автобусов на маршрутах, которые доставляют горожан к кладбищам, увеличат.
Это касается таких маршрутов:
— № 5Э ДС «Чижовка» — кладбище «Михановичи»;
— № 31 ДС «Уручье-2» — Колодищанское кладбище;
— № 68 ДС «Карастояновой» — Северное кладбище;
— № 94С АС «Автозаводская» — Чижовское кладбище;
— № 109 ДС «Карбышева» — Северное кладбище;
— № 170Э АС «Юго-Западная» — Западное кладбище.
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Минские транспортники пустят больше автобусов к местам захоронений 27 и 28 апреля. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь»
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