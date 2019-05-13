ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кому и когда можно передвигаться через плотину Чигиринской ГЭС

14.05.2019 — Новости Общества | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кировец

Кому и когда можно передвигаться через плотину Чигиринской ГЭС

В связи с поступающими в ходе проведения Единых дней информирования, «прямых телефонных линий», приемов граждан, встреч населением по месту жительства вопросами о возможности передвижения людей и транспорта через плотину Чигиринской ГЭС разъяснения дает начальник филиала РУП «Могилевэнерго» Бобруйские электрические сети Виталий СУДИБОР:
— В 2018 году с целью восстановления и поддержания основных технических параметров и увеличения срока службы Чигиринской ГЭС, находящейся в ведении филиала РУП «Могилевэнерго» Бобруйские электрические сети, проводились ремонтные работы на Чигиринской ГЭС.
Согласно информации РУП «Могилевэнерго», в целях реализации установленных норм законодательства, в том числе Правил технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 июля 2002 г. №26, для гидросооружений:
должна быть отведена территория, обеспечивающая размещение сооружений, а также производство работ по эксплуатации и ремонту;
территория гидросооружений, расположенных в населенных пунктах или вблизи от них, должна быть ограждена;
подъездные дороги, по которым не разрешено движение транспорта общего пользования, на границе неогороженного гидросооружения должны быть оборудованы шлагбаумом.
В соответствии с проектной документацией, проезд по водо­сливной плотине является технологическим. Проезд по земляной плотине проектом не предусмотрен.
На основании вышеизложенного РУП «Могилевэнерго» ограничено движение через плотину Чигиринской гидроэлектростанции (кроме спецавтотранспорта МЧС, МВД, Министерства обороны, скорой медицинской помощи).
Вместе с тем, учитывая расположение населенных пунктов в непосредственной близости к Чигиринскому водохранилищу, наличие в них социальных объектов, РУП «Могилевэнерго» совместно со Стайковским сельисполкомом Кировского района в порядке исключения составлен список лиц, имеющих основания для пропуска через плотину (наличие в Быховском районе родственников, объектов недвижимости, захоронений близких родственников), которым разрешен пропуск через плотину, и установлен пропускной режим: с 7.00 до 8.00, с 12.00 до 13.00, с 17.00 до 18.00 (по пятницам — с 17.00 до 19.00), с 21.00 до 23.00.
Список формируется и обновляется РУП «Могилевэнерго» по мере обращения граждан с предоставлением подтверждающих документов. При этом для удобства граждан они могут обращаться с подтверждающими документами как в филиал РУП «Могилевэнерго» Бобруйские электрические сети, так и в Стайковский сельисполком.
Охрана территории гидроэлектростанции осуществляется дежурным охранником Департамента охраны МВД, на которого возложены обязанности пропуска граждан согласно утвержденному списку. Граждане, не включенные в список, могут проехать в д.Проточное Быховского района со стороны г.Быхова через населенные пункты Вьюн, Гамарня.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с поступающими в ходе проведения Единых дней информирования, «прямых телефонных линий», приемов граждан, встреч населением по месту жительства...
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходило в Бобруйске, где питбуль напал и искусал шестерых человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика