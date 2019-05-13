Кому и когда можно передвигаться через плотину Чигиринской ГЭС

Источник материала: Кировец





В связи с поступающими в ходе проведения Единых дней информирования, «прямых телефонных линий», приемов граждан, встреч населением по месту жительства вопросами о возможности передвижения людей и транспорта через плотину Чигиринской ГЭС разъяснения дает начальник филиала РУП «Могилевэнерго» Бобруйские электрические сети Виталий СУДИБОР:

— В 2018 году с целью восстановления и поддержания основных технических параметров и увеличения срока службы Чигиринской ГЭС, находящейся в ведении филиала РУП «Могилевэнерго» Бобруйские электрические сети, проводились ремонтные работы на Чигиринской ГЭС.

Согласно информации РУП «Могилевэнерго», в целях реализации установленных норм законодательства, в том числе Правил технической эксплуатации судоходных гидротехнических сооружений, утвержденных постановлением Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 23 июля 2002 г. №26, для гидросооружений:

должна быть отведена территория, обеспечивающая размещение сооружений, а также производство работ по эксплуатации и ремонту;

территория гидросооружений, расположенных в населенных пунктах или вблизи от них, должна быть ограждена;

подъездные дороги, по которым не разрешено движение транспорта общего пользования, на границе неогороженного гидросооружения должны быть оборудованы шлагбаумом.

В соответствии с проектной документацией, проезд по водо­сливной плотине является технологическим. Проезд по земляной плотине проектом не предусмотрен.

На основании вышеизложенного РУП «Могилевэнерго» ограничено движение через плотину Чигиринской гидроэлектростанции (кроме спецавтотранспорта МЧС, МВД, Министерства обороны, скорой медицинской помощи).

Вместе с тем, учитывая расположение населенных пунктов в непосредственной близости к Чигиринскому водохранилищу, наличие в них социальных объектов, РУП «Могилевэнерго» совместно со Стайковским сельисполкомом Кировского района в порядке исключения составлен список лиц, имеющих основания для пропуска через плотину (наличие в Быховском районе родственников, объектов недвижимости, захоронений близких родственников), которым разрешен пропуск через плотину, и установлен пропускной режим: с 7.00 до 8.00, с 12.00 до 13.00, с 17.00 до 18.00 (по пятницам — с 17.00 до 19.00), с 21.00 до 23.00.

Список формируется и обновляется РУП «Могилевэнерго» по мере обращения граждан с предоставлением подтверждающих документов. При этом для удобства граждан они могут обращаться с подтверждающими документами как в филиал РУП «Могилевэнерго» Бобруйские электрические сети, так и в Стайковский сельисполком.

Охрана территории гидроэлектростанции осуществляется дежурным охранником Департамента охраны МВД, на которого возложены обязанности пропуска граждан согласно утвержденному списку. Граждане, не включенные в список, могут проехать в д.Проточное Быховского района со стороны г.Быхова через населенные пункты Вьюн, Гамарня.