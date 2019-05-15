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В Могилеве коммунальники завысили стоимость замены лифтов на 180 тысяч долларов. Разбирается КГК
16.05.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завышение стоимости при замене 92 пассажирских лифтов в Могилеве выявил Комитет госконтроля региона,
Госконтроль по поручению президента проверял ускоренную замену лифтов — и выявил неэффективное использование бюджетных средств в 44 домах.
Речь идет о сумме почти в 400 тыс. рублей, или более 180 тыс. долларов в эквиваленте.
Рассматривается вопрос о привлечении управления коммунальных предприятий и его должностных лиц к административной ответственности.
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Речь идет об ускоренной программе по замене пассажирских лифтов по поручению президента.
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