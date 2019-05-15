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В Могилеве коммунальники завысили стоимость замены лифтов на 180 тысяч долларов. Разбирается КГК

16.05.2019 12:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завышение стоимости при замене 92 пассажирских лифтов в Могилеве выявил Комитет госконтроля региона, сообщает mogilevnews.by.

Госконтроль по поручению президента проверял ускоренную замену лифтов — и выявил неэффективное использование бюджетных средств в 44 домах.

Речь идет о сумме почти в 400 тыс. рублей, или более 180 тыс. долларов в эквиваленте.

Рассматривается вопрос о привлечении управления коммунальных предприятий и его должностных лиц к административной ответственности.

 
Теги: Могилев
 
 
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Речь идет об ускоренной программе по замене пассажирских лифтов по поручению президента.
 
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