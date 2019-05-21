В Чечерске мужчина влез в аккаунт дочери в соцсети - и теперь ему грозит пять лет

Источник материала: Tut.by

В Чечерске мужчине грозит срок за то, что решил проконтролировать жизнь дочери в соцсетях, сообщает «Чечерский вестник».

Чтобы быть в курсе, с кем общается его дочь, отец заходил на ее страничку в соцсетях, читал сообщения и даже иногда вел переписку от ее имени. Девушка заподозрила неладное и обратилась в милицию. Чтобы скрыть следы, мужчина удалил аккаунт дочери, но личность «хакера» без проблем установили.

В отношении отца возбудили уголовное дело за компьютерный саботаж.

Его действия расцениваются как умышленное уничтожение компьютерной информации и наказываются арестом, ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.