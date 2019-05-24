Энергосбережение-это ваши деньги

Источник материала: Светлы шлях

Уменьшение количества потребляемой электроэнергии и энергосбережение в промышленности, домах и квартирах – очень важный вопрос для всех нас. Специалисты считают, что до 40 % потребляемой энергии можно сэкономить простыми и недорогими способами.

В группу сбыта Сморгонского РЭС часто поступают звонки от абонентов, с вопросом, почему у меня так много нагорает в квартире или в доме электроэнергии. Мы хотим, чтобы вы еще больше узнали о правильном обращении с электроэнергией и сократили при этом расходы.

1. Используйте энергосберегающие лампы. Они потребляют примерно на 80% меньше, чем традиционные лампы накаливания, а служат в 8–10 раз дольше; например, лампа накаливания 40 Вт потребляет 80 кВт*ч в год, а энергосберегающая лампа, мощностью 9 Вт, потребляет 18 кВт*ч в год, экономия в год при замене 1-й лампы составит 62 кВт*ч.

2. К сведению, бытовые приборы потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания. Выключайте бытовые приборы из сети; например, персональный компьютер, годовая экономия 50 кВт*ч в год , DVD проигрыватель 40 кВт*ч в год, телевизор - 25 кВт*ч в год, микроволновая печь – 25 кВт*ч в год, духовой шкаф – 25 кВт*ч в год.

3. Используйте наиболее экономичные бытовые приборы. Хотите сэкономить еще больше, покупайте технику с низким классом энергопотребления А и В. Электропотребление в год наиболее распространенных бытовых приборов; электроплита - 400 кВт*ч, морозильник - 250 кВт*ч, холодильник - 235 кВт*ч, стиральная машина - 195 кВт*ч, телевизор - 195 кВт*ч.

4. Мы также рекомендуем, если у вас большое энергопотребление, перейти на дифференцированный тариф по временным периодам Т1 (17.00 – 22.00 рабочие дни) по 0.3492 руб. за 1 кВт*ч, Т2 (22.00 – 17.00 рабочие дни и круглосуточно выходные и праздничные дни) по 0.1222 руб. за 1 кВт*ч и планировать энергоёмкие работы в льготное время.

5. Дополнительную информацию можно получить в группе сбыта Сморгонского РЭС по адресу: г. Сморгонь, ул. Энергетиков, 6 или по телефону 4-13-75.

С. К. ВОЙТКО, инженер Сморгонского РЭС.