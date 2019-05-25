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Существует ли «рабочее давление» и можно ли вылечить гипертензию. Врачи ответят на вопросы

26.05.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов» пройдет во вторник, 28 мая, с 14.30 до 16.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Артериальная гипертензия — самый распространенный фактор риска развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно половина случаев инфаркта миокарда и около 80% случаев инсульта связаны с повышенным артериальным давлением.
Существует ли понятие «рабочее давление»? Можно ли вылечить артериальную гипертензию? Передаются ли болезни сердца и сосудов по наследству? Полезно ли красное вино для сердечно-сосудистой системы? На ваши вопросы ответят:

  • Вадим Сушинский, главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, к.м.н., доцент;
  • Ирина Козич, заведующая кардиологическим отделением (для больных инфарктом миокарда) 4-й городской клинической больницы Минска имени Н.Е. Савченко.

Вопросы можно присылать заранее на info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.

 
Теги: Минск
 
 
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Онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов» пройдет 28 мая с 14.30 до 16.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
 
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