Существует ли «рабочее давление» и можно ли вылечить гипертензию. Врачи ответят на вопросы

Источник материала: Tut.by

Онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов» пройдет во вторник, 28 мая, с 14.30 до 16.00 на информационных порталах «Здоровые люди» ( 24health.b y) и TUT.BY.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Артериальная гипертензия — самый распространенный фактор риска развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно половина случаев инфаркта миокарда и около 80% случаев инсульта связаны с повышенным артериальным давлением.

Существует ли понятие «рабочее давление»? Можно ли вылечить артериальную гипертензию? Передаются ли болезни сердца и сосудов по наследству? Полезно ли красное вино для сердечно-сосудистой системы? На ваши вопросы ответят:

Вадим Сушинский , главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, к.м.н., доцент;

, главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава, заведующий кафедрой общей врачебной практики БГМУ, к.м.н., доцент; Ирина Козич, заведующая кардиологическим отделением (для больных инфарктом миокарда) 4-й городской клинической больницы Минска имени Н.Е. Савченко.

Вопросы можно присылать заранее на info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.