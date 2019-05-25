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Существует ли «рабочее давление» и можно ли вылечить гипертензию. Врачи ответят на вопросы
26.05.2019 12:40 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов» пройдет во вторник, 28 мая, с 14.30 до 16.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (
Артериальная гипертензия — самый распространенный фактор риска развития многих сердечно-сосудистых заболеваний. Примерно половина случаев инфаркта миокарда и около 80% случаев инсульта связаны с повышенным артериальным давлением.
Вопросы можно присылать заранее на info@24health.by и оставлять на форуме под этой статьей.
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Онлайн-конференция «Артериальная гипертензия. Болезни сердца и сосудов» пройдет 28 мая с 14.30 до 16.00 на информационных порталах «Здоровые люди» (24health.by) и TUT.BY.
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