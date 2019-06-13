О пустующих домах

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несвижский районный исполнительный комитет сообщает, что комиссией по обследованию состояния жилых домов проведен визуальный осмотр домов, указывающих на их неиспользование для проживания в течение длительного времени (более трех лет).

По Липскому сельскому исполнительному комитету:

д. Бояры, ул. Центральная, д. 31, наследственные права с даты смерти собственника (Серый Константин Адамович) не установлены, срок не проживания в доме — более 7 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома 8,00 х 4,00 м, дата ввода в эксплуатацию — не установлена, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай размером 2,00 х 3,50 м, колодец, земельный участок — 0,20 га;

д. Бояры, ул. Центральная, 53, предполагаемые наследники дома — Вальчик Ольга Ильинична, Чижевская Татьяна Ильинична, Чижевский Владимир Ильич, срок не проживания в доме — более 8 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома — 4,50 х 9,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1946 г., деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки отсутствуют, земельный участок — 0,23 га;

д. Бояры, ул. Центральная, 70, наследственные права с даты смерти собственника (Петрович Полина Анатольевна) не установлены, срок не проживания в доме — более 18 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома — 9,00 х 5,00 м, дата ввода в эксплуатацию — 1930 г., деревянный, одноэтажный, не аварийный, хозяйственные постройки — сараи 2,00 х 1,50 м и 2,00 х 3,50 м, колодец, земельный участок — 0,35 га;

д. Великая Липа, ул. Садовая, д. 12, наследственные права с даты смерти собственника (Мелешко Вячеслав Борисович) не установлены, срок не проживания в доме — более 15 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома — 8,40 х 4,90 м, дата ввода в эксплуатацию — не установлена, деревянный, одноэтажный, не аварийный, хозяйственные постройки — сарай, земельный участок — 0,24 га;

д. Великая Липа, ул. Гагарина, д. 2, наследственные права с даты смерти собственников (Третьяк Александр Николаевич — одна вторая доля, Третьяк Виталий Николаевич — одна вторая доля) не установлены, срок не проживания в доме — более 6 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома — 4,50 х 9,00 м, дата ввода в эксплуатацию — не установлена, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай размером 2,00 х 1,50 м, колодец, земельный участок — 0,1795 га;

аг. Высокая Липа, ул. Ленина, д. 107, предполагаемые наследники дома — Тарайкович Сергей Александрович, Тарайкович Виталий Александрович, Тарайкович Дмитрий Игоревич, Тарайкович Андрей Игоревич, срок не проживания в доме — более 15 лет, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома — 4,50 х 6,80 м, дата ввода в эксплуатацию — не установлена, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки отсутствуют, подведен природный газ, земельный участок — 0,25 га;

аг. Высокая Липа, ул. Ленина, д. 45, предполагаемая наследница — Кардаш Татьяна Аркадьевна, срок не проживания в доме — с 1986 года, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома — 4,50 х 6,80 м, дата ввода в эксплуатацию — 1954 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай размером 2,00 х 1,50 м, земельный участок — 0,32 га;

аг. Высокая Липа, ул. Ленина, д. 38, собственница — Щербакова Данута Викторовна, срок не проживания в доме — с 1995 года, нет уплаты налога на недвижимость, земельного налога, за электроэнергию, ЖКХ, обязательного страхования; размер жилого дома — 4,50 х 6,70 м, дата ввода в эксплуатацию — 1930 год, деревянный, одноэтажный, хозяйственные постройки — сарай размером 2,50 х 1,50 м, подведен природный газ, земельный участок — 0,18 га.

В течение одного месяца с момента опубликования данного объявления заинтересованных лиц просим уведомить Несвижский районный исполнительный комитет (222603, Республика Беларусь, Минская область, г. Несвиж, ул. Советская, 1) или Липский сельский исполнительный комитет (222601, аг. Высокая Липа, ул. 50 лет Октября, 10) о намерении использовать жилой дом для проживания по установленной законодательством форме.

В противном случае, согласно Указу Президента Республики Беларусь № 357 от 4 сентября 2018 года «О пустующих и ветхих домах», дома будут включены в реестр пустующих домов, в дальнейшем будут подготовлены документы в суд о признании их бесхозными и передаче в собственность соответствующей административно-территориальной единицы.

М.В. АФАНАСИК,

заместитель председателя райисполкома.