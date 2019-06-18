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В Бресте милиция разыскивает велосипедиста, который сбил на велодорожке женщину
19.06.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Бресте сотрудники милиции
Видео:
Инцидент произошел 3 июня около 8.45 на улице Московской. Напротив дома № 334 женщина вышла на велосипедную дорожку, где на нее наехал велосипедист.
Сейчас милиция разыскивает двух участников происшествия, которые ехали по велодорожке, чтобы разобраться в обстоятельствах. Предположительно, это подростки до 15-ти лет.
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Предположительно, это подростки до 15-ти лет.
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