В Бресте милиция разыскивает велосипедиста, который сбил на велодорожке женщину

Источник материала: Tut.by

В Бресте сотрудники милиции ищут велосипедиста, который сбил на велодорожке женщину.

Видео: UVD Brest

Инцидент произошел 3 июня около 8.45 на улице Московской. Напротив дома № 334 женщина вышла на велосипедную дорожку, где на нее наехал велосипедист.

Сейчас милиция разыскивает двух участников происшествия, которые ехали по велодорожке, чтобы разобраться в обстоятельствах. Предположительно, это подростки до 15-ти лет.