В Гродненской области прогульщиков привлекут к ответственности

Источник материала: Полымя

В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос эффективного использования бюджетных средств, государственного имущества.





Контрольными мероприятиями установлены не единичные факты нарушения работниками трудовой дисциплины в виде опоздания на работу, имеют место факты выездов работников в рабочее время за пределы Республики Беларусь в личных целях.

Как показывают результаты контрольных мероприятий, практически во всех организациях (учреждениях) изданы приказы, распоряжения о контроле рабочего времени путем внесения записей в журналы контроля учета прихода и ухода.

Однако данная система не всегда эффективна, поскольку не всегда добросовестно работники относятся к своей работе.

Имеют место факты учинения работниками записей в журналах учёта рабочего времени наперёд. Или же наоборот отдельные работники игнорируют указания, приказы руководства и позволяют себе не учинять записи о приходе-уходе.

Следует отметить, что в результате отсутствия должного контроля со стороны должностных лиц организаций (учреждений) за соблюдением трудовой дисциплины влечёт необоснованные выплаты заработной платы нарушителям.

По результатам проведённых Комитетом мероприятий только за истёкший период 2019 года к дисциплинарной ответственности привлечён 31 человек.

Для предотвращения и выявления нарушений трудовой дисциплины в организациях (учреждениях) области в Комитете государственного контроля Гродненской области с 18 июня 2019 года по 18 июля 2019 года будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно (8-152) 79 88 17 и 79 88 19, по которым Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Комитет государственного контроля Гродненской области