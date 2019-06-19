ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродненской области прогульщиков привлекут к ответственности

20.06.2019 — Новости Общества | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос эффективного использования бюджетных средств, государственного имущества.

В Гродненской области прогульщиков привлекут к ответственности

Контрольными мероприятиями установлены не единичные факты нарушения работниками трудовой дисциплины в виде опоздания на работу, имеют место факты выездов работников в рабочее время за пределы Республики Беларусь в личных целях.

Как показывают результаты контрольных мероприятий, практически во всех организациях (учреждениях) изданы приказы, распоряжения о контроле рабочего времени путем внесения записей в журналы контроля учета прихода и ухода.

Однако данная система не всегда эффективна, поскольку не всегда добросовестно работники относятся к своей работе.

Имеют место факты учинения работниками записей в журналах учёта рабочего времени наперёд. Или же наоборот отдельные работники игнорируют указания, приказы руководства и позволяют себе не учинять записи о приходе-уходе.

Следует отметить, что в результате отсутствия должного контроля со стороны должностных лиц организаций (учреждений) за соблюдением трудовой дисциплины влечёт необоснованные выплаты заработной платы нарушителям.

По результатам проведённых Комитетом мероприятий только за истёкший период 2019 года к дисциплинарной ответственности привлечён 31 человек.

Для предотвращения и выявления нарушений трудовой дисциплины в организациях (учреждениях) области в Комитете государственного контроля Гродненской области с 18 июня 2019 года по 18 июля 2019 года будут работать телефоны «горячей линии» в г. Гродно (8-152) 79 88 17 и 79 88 19, по которым Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Комитет государственного контроля Гродненской области

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос эффективного использования бюджетных средств,...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Комитете госконтроля Гродненской области отслеживают эффективное использования бюджетных средств в виде субсидий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика