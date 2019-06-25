Заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик встретился с трудовым коллективом ЦСОН

Источник материала: Полымя





Сегодня, 26 июня, заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик встретился с трудовым коллективом Центра социального обслуживания населения Кореличского района. Руслан Юрьевич оценил работу сотрудников ЦСОН, рассказал о предстоящих событиях в районе и отметил планы на будущее.

По словам зампреда, к началу учебного года должна быть открыта после ремонта средняя школа №2 райцентра, рассматривается вопрос реконструкции учреждений культуры и стадиона «Юность». Также Руслан Юрьевич сообщил о закрытии школы в агрогородке Воронча, в здании которой планируется создать отделение круглосуточного пребывания для пожилых людей.

В свою очередь зампред не обошел тему детского отдыха. Руслан Юрьевич сообщил, что на сегодняшний день в летних лагерях уже оздоровлено более 450 детей из 1700 планируемых.

Наиболее обширно затронута тема подготовки ко Дню Независимости. Руслан Юрьевич рассказал работникам ЦСОН о планах проведения и пригласил их к активному участию.





Елизавета МУТИЛОВИЧ

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