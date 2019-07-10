В Глуске к 1 сентября завершат капитальный ремонт гимназии

Источник материала: Радзiма





В Глуске 1 сентября гимназия откроет двери полностью обновленной. Уже в конце июля-начале августа строители завершат капитальный ремонт здания, сообщает корреспондент БЕЛТА .

Основной комплекс строительных работ уже пройден: проведена теплореновация здания, утеплен подвал, установлена новая кровля, окна и двери. «Только благодаря этому условия работы и обучения здесь станут комфортней, значительно сократятся энергозатраты», — заметили собеседники. Строители уже приступили к внутренней отделке здания: в кабинетах заменят полы, покрасят стены и потолки, установят энергосберегающее освещение. В спортзале согласно проекту капремонта появятся душевые, также в гимназии обновят санузлы, а в пищеблоке установят современное холодильное оборудование, пароконвектомат и плиты. По проекту «Модернизация системы образования Республики Беларусь» будут полностью обновлены три кабинета: информатики, биологии и химии. В каждом установят интерактивные доски. К тому же гимназия получит еще один подарок — мультиборд. Преобразится и прилегающая территория учебного заведения. Здесь заменят ограждение и тротуарную плитку, проведут благоустройство и озеленение. В новом учебном году учреждение образование набирает сразу два первых класса. Сюда придут учиться 40 выпускников детских садов.