Питание детей дошкольного и школьного возраста

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Детский организм отличается от взрослого бурным ростом, интенсивным течением обменных процессов. В связи с этим организм ребенка испытывает высокую потребность во всех питательных веществах – белках, жирах, углеводах, витаминах и минеральных веществах.

Питание должно быть максимально разнообразным. Есть следует 4-5 раз в течение дня. Питание должно быть сбалансированным и включать все необходимые питательные вещества. В сутки необходимо съедать 3 порции зерновых продуктов, 2 порции источников белка, 5-6 порций овощей и фруктов, 1 порцию сладостей. Ежедневно употреблять молоко и молочные продукты с низким содержанием жира и соли. Заменять мясо и мясные продукты с высоким содержанием жира на рыбу, птицу, яйца или тощие сорта мяса. Выбирать мясомолочные продукты с низким содержанием жира. В питании детей необходимо широко использовать салаты из свежих и вареных овощей, с добавлением растительного масла. Из круп можно готовить не только каши, но и пудинги, запеканки, котлеты. В каши можно добавлять кусочки овощей, фруктов и сухофруктов. Полезно включать в меню комбинированные блюда, приготовленные из овощей, крупяных изделий с творогом, сыром, яйцом, мясом или рыбой.

Ограничьте детям потребление сахаров: сладостей, кондитерских изделий, сладких напитков, десерта. Исключите из питания жгучие и острые специи, уксус, майонез, кетчуп, чипсы, кириешки, лимон, копченые и жаренные изделия.

Основные правила питания детей:

- еда должна приносить удовлетворение;

- не есть без аппетита, принимать пищу только если ребенок проголодался;

- тщательно пережевывать пищу;

- выбирать свежие и натуральные продукты;

- употреблять достаточное количество жидкости;

- соблюдайте сроки и условия хранения продуктов, изучайте их состав.

Какие проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за неправильного питания?

- разрушаются зубы;

- проблемы с почками, пищеварением;

- депрессивное состояние;

- возникают отеки;

- ухудшается память;

- падает давление;

- 30% школьников страдают хроническими заболеваниями.

От питания зависит здоровье ребенка. Одним из важных шагов в воспитании здорового ребенка является организация правильного питания в домашних условиях. Если Вы хотите, чтобы Ваш ребенок развивался, рос и чувствовал себя здоровым – Вы должны обеспечить его организм полезными жирами, белками, витаминами и минералами.

Здоровое питание повышает сопротивляемость организма, предотвращает развитие многих болезней. Правильное питание – это основа здоровья ребенка.

Врач-валеолог Борисовской ЦРБ Коновалова В.И.