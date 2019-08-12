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В Столинском районе у лошади нашли сибирскую язву. Людям, говорят, не о чем беспокоиться
13.08.2019 10:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Столинском районе лошадь заболела сибирской язвой,
Животное принадлежало жителю деревни Хотомель. Труп павшего животного сожгли. Как лошадь заразилась, пока не известно. Этим вопросом занимаются специалисты.
Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, рассказала TUT.BY староста деревни.
«Проводятся мероприятия, которые должны проводиться в соответствии с санитарно-ветеринарными правилами при возникновении такого заболевания. Ветеринары работают по своей линии, а специалисты санслужбы — по своей», — сообщили TUT.BY в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома.
В очаге болезни проводится дезинфекция. Кроме того, в деревне проходит вакцинация поголовья, наблюдение за его состоянием и другие необходимые мероприятия.
Жители Хотомеля обеспокоились, что и здоровых животных из их подворий отправят на убой из-за случившегося. В областном комитете по сельскому хозяйству заверили — таких мер не планируется:
«Идет вакцинация. Есть вакцина от сибирской язвы, очень эффективная».
У людей из деревни Хотомель случаев заболевания сибирской язвой не зарегистрировано, рассказал TUT.BY главный врач Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии Антон Маджаро:
— Нашей службой проводятся все необходимые мероприятия для предупреждения развития у населения заболевания.
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Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации заболевания.
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