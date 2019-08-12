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В Бресте задержали вора, который оказался разбойником, а еще - и особо злостным хулиганом

13.08.2019 19:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте милиция задержала 23-летнего парня за кражу. Как оказалось, ранее его разыскивали за разбойное нападение на АЗС и особо злостное хулиганство, сообщает пресс-служба МВД.

В начале августа в милицию обратились двое предпринимателей, из офиса которых пропало более 2 тысяч рублей. Милиция выяснила, что вором оказался уроженец Лунинецкого района, который ранее работал на фирме предпринимателей. Ночью он отжал стеклопакет в офисе и похитил деньги.

После задержания милиционеры обратили внимание, что по приметам молодой человек похож на неизвестного преступника, который двумя месяцами ранее совершил разбойное нападение на АЗС в областном центре. Мужчина в капюшоне, скрывающем лицо, зашел в помещение заправки и, угрожая двум сотрудницам двухметровой металлической трубой, забрал из кассы 280 рублей, после чего скрылся.

В милиции отметили, что он тщательно готовился к разбою — наблюдал за АЗС и выжидал момента, когда на ней не окажется клиентов.

А по пути на заправку парень совершил еще одно преступление. Он обратил внимание на конфликт в нетрезвой компании: женщина избивала руками и ногами лежащего на земле мужчину. Парень решил по-своему восстановить справедливость и ударил стоявшую рядом ее подругу трубой по спине.

В отношении задержанного молодого человека возбудили три уголовных дела — за кражу, разбой и особо злостное хулиганство.

 
Теги: Брест
 
 
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В отношении задержанного молодого человека возбудили три уголовных дела - за кражу, разбой и особо злостное хулиганство.
 
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