В Витебске выросло прямо на памятнике выросло дерево

Источник материала: Tut.by

На памятнике, установленном на месте казни героев-подпольщиков на улице Краснобригадной возле Смоленского рынка, выросло дерево. Высота молодой рябины — более полуметра.





Памятник героям Витебского подполья установлен на месте казни 22 сентября 1942 года членов подпольной группы Лидии Березкиной.

Всего в оккупированном Витебске действовало около 60 подпольных групп, которые собирали сведения о расположении немецких частей, доставали необходимые документы, направляли партизанам медикаменты.





Памятник был установлен в 1967 году.







