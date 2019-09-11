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В Витебске выросло прямо на памятнике выросло дерево
12.09.2019 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На памятнике, установленном на месте казни героев-подпольщиков на улице Краснобригадной возле Смоленского рынка, выросло дерево. Высота молодой рябины — более полуметра.
Памятник героям Витебского подполья установлен на месте казни 22 сентября 1942 года членов подпольной группы Лидии Березкиной.
Всего в оккупированном Витебске действовало около 60 подпольных групп, которые собирали сведения о расположении немецких частей, доставали необходимые документы, направляли партизанам медикаменты.
Памятник был установлен в 1967 году.
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Памятник героям Витебского подполья установлен на месте казни 22 сентября 1942 года членов подпольной группы Лидии Березкиной.
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