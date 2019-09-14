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МЧС предупреждает о сильном ветре в понедельник
15.09.2019 15:32 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
МЧС предупредило, что в понедельник возможен ветер до 20 м/с.
В понедельник 16 сентября, погода продолжит портиться. Ждем ветер до 20 м/с. Берегите себя! — сказано в сообщении МЧС в
При этом МЧС напоминает, что в юго-восточных районах Гомельской области — чрезвычайная пожарная опасность — красный уровень. По состоянию на 15 сентября не разрешается заходить в леса в 19 районах Гомельщины, за исключением Рогачевского и Октябрьского.
Белгидромет на понедельник объяснил оранжевый уровень опасности.
Рекомендации МЧС при сильном ветре:
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МЧС предупредило, что в понедельник возможен ветер до 20 м/с.
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