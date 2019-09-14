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МЧС предупреждает о сильном ветре в понедельник

15.09.2019 15:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

МЧС предупредило, что в понедельник возможен ветер до 20 м/с.


теФото: Reuters

В понедельник 16 сентября, погода продолжит портиться. Ждем ветер до 20 м/с. Берегите себя! — сказано в сообщении МЧС в телеграмм-канале ведомства.

При этом МЧС напоминает, что в юго-восточных районах Гомельской области — чрезвычайная пожарная опасность — красный уровень. По состоянию на 15 сентября не разрешается заходить в леса в 19 районах Гомельщины, за исключением Рогачевского и Октябрьского.

Белгидромет на понедельник объяснил оранжевый уровень опасности.

Рекомендации МЧС при сильном ветре:

  • уберите вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж или припаркуйте вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).
 
 
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МЧС предупредило, что в понедельник возможен ветер до 20 м/с.
 
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