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В Беларуси продолжается перепись населения
12.10.2019 12:10 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа 8 дней в ней приняли участие почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Из них через интернет переписались около 870 тысяч. Онлайн-перепись будет действовать по 18 октября. Пройти перепись можно и на работе - стационарные участки будут доступны до 30 октября. Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.
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За 8 дней в ней приняли участие почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Из них через интернет переписались около 870 тысяч. Онлайн-перепись будет действовать по 18 октября....
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