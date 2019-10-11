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В Беларуси продолжается перепись населения

12.10.2019 12:10 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За 8 дней в ней приняли участие почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Из них через интернет переписались около 870 тысяч. Онлайн-перепись будет действовать по 18 октября. Пройти перепись можно и на работе - стационарные участки будут доступны до 30 октября. Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.
 
 
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За 8 дней в ней приняли участие почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Из них через интернет переписались около 870 тысяч. Онлайн-перепись будет действовать по 18 октября....
 
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