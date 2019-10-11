Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси продолжается перепись населения За 8 дней в ней приняли участие почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Из них через интернет переписались около 870 тысяч. Онлайн-перепись будет действовать по 18 октября....

За 8 дней в ней приняли участие почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Из них через интернет переписались около 870 тысяч. Онлайн-перепись будет действовать по 18 октября. Пройти перепись можно и на работе - стационарные участки будут доступны до 30 октября. Переписчики же выйдут по адресам проживания респондентов 21 октября.