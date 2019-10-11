«Когда узнали, что ждем тройню, был шок». В Минске прошел фестиваль близнецов и двойняшек

Источник материала: Tut.by

В субботу, 12 октября, в Минске прошел фестиваль близнецов и двойняшек. Заявки для участия в празднике подали 150 семей. У восьми из них — тройни. Журналисты TUT.BY тоже сходили на мероприятие и познакомились с братьями и сестричками, у которых один на двоих день рождения.

Аня и Маша Давидович, 3,5 года



Аня и Маша из Постав

Когда родителям Ани и Маши сообщили, что в семье ожидается двойня, у мамы с папой был шок.

— Я как медработник понимала: беременность будет непростой, поэтому волновалась, — возвращается к тем событиям мама Юлия. — Родственники же восприняли эту информацию спокойно, будто столько деток сразу и должно родиться. Тем более что свекровь у меня из двойняшек.

До года близкие и знакомые семьи малышек часто путали. Сейчас таких курьезов не возникает. Все говорят: Маша похожа на маму, Аня — на папу. А еще Аня очень активная, коммуникабельная, а Маша — спокойная.

— Мы даже шутим, что Маша честь и совесть нашей семьи, — улыбается Юлия. — Аня только начинает хулиганить, а Маша сразу бежит меня или мужа предупредить. Смеюсь: «Ну хоть ты меня спасаешь». Ведь там, где один даже не придумает, двое уже сделают.

Максим, Дима и Стас Федоркевичи, 8 лет



Максим, Дима и Стас из Фаниполя

Узнав, что в семье ожидается тройня, папа мальчишек не растерялся. «Ну вот, — сказал он жене Ольге, — ты всегда мечтала о двойняшках, получай тройняшек». В общем, сюрприз случился больше, чем все ожидали.

Сейчас парни уже школьники, и особых проблем с ними нет. Даже «домашку» каждый из них делает самостоятельно. А вот первые годы их жизни были не очень-то простыми.

— Когда они только научились ходить, я одна даже на улицу не могла с ними выйти. Они тут же разбегались в разные стороны, — смеется Ольга. — Поэтому, чтобы пойти на прогулку, приходилось ждать мужа или Влада — нашего старшего сына. Ему тогда было лет девять, и он здорово мне помогал.

— А как, кстати, Влад отреагировал, узнав, что у него будет сразу три брата?

— Обрадовался, конечно, — отвечает Ольга. — Сразу спросил: «Мама, можно, я одного братика назову?». Так появился Максим. Имя для второго придумала я — Станислав. А третьего предложила назвать мужу. А он: «А я Настю хотел». Тогда я решила взять ситуацию в свои руки и назвать сына Дима. Это имя мне тоже очень нравится.

Никита и Тимур Журиды, 4 года



Никита и Тимур из Минска

— Никита у нас светленький, а Тимур — темненький, — представляет мальчишек мама Дарья. — Как так получилось? Все спрашивают, но мы и сами не знаем. Интересно, что родились они с волосами, и когда я их впервые увидела, меня отпустило: поняла, мне будет легко их различать.

Вдвоем, рассказывает мама, сыновья чувствуют себя бесстрашными. Бывает, могут пожаловаться родителям друг на друга. Но стоит маме начать ругать провинившегося, второй брат тут же его защищает.

— Я счастлива, что они родились вдвоем. Особенно теперь, когда они подросли и уже сами друг друга развлекают. А я в это время могу уже что-то спокойно на кухне приготовить, — шутит собеседница. — Правда, потом заходишь в комнату, а там все шурум-бурум. Но это уже мелочь.

Маша и Варя Ефремовы, 6 лет



Маша и Варя из Минска

Маша и Варя очень похожи и любят этим пользоваться. Мария может легко представиться Варварой — и наоборот.

— Когда мы стали водить их в детский сад, первое, что спрашивали воспитатели, какие у них отличия, — рассказывает о дочках мама Ольга. — Их главное отличие — характер. Маша любит машинки, мотоциклы, гонки, а Варя — гимнастику, танцы.

Мама дочек отличает легко, а вот папа в детстве путал.

— Особенно когда нужно было покормить их среди ночи. Одну покормишь, идешь второй за едой и забываешь, какая из них уже поела, — с улыбкой вспоминает Владимир.

Еще один интересный момент из жизни близняшек: они чувствуют друг дружку. Одна ударилась головой — и вторая за голову держится.

— Если одна болеет, а вторая идет в школу, то они постоянно думают друг о дружке. Та, что дома, просит: мама позвони, спроси, как дела у сестры, — рассказывает Ольга. — Зато когда они дома вместе, могут легко кричать, что надоели друг другу.

Саша и Алеся Морозовы, 5 лет



Саша и Алеся из Минска

— Я всегда хотела, чтобы у меня были сын и дочка, поэтому, узнав про двойняшек, была счастлива, — не скрывает эмоций мама Юлия. — Правда, первый год с ними было очень трудно. Ведь если они хотели кушать, то оба, оба одновременно требовали внимания.

Как только малыши подросли, стали вместе шалить. Накануне их появления на свет Юлия с мужем сделали ремонт. А сейчас, говорит мама, дома все стены расписаны, а обои ободраны.

— Шалят-то они вдвоем, а потом друг на друга сваливают. Саша говорит: «Это Алеся сделала», а Алеся: «Это Саша», — улыбается собеседница. — При этом находиться друг без друга им сложно. Они словно одно целое.

Саша и Женя Захаркевичи, 6 лет



Саша и Женя из деревни Богатырево Минского района

— Сейчас видно, что они разные, а когда были маленькие, были совсем похожи, — описывает сыновей мама Наталья. — Как мы их отличали? У Жени на ножке родимое пятно, а у Саши на губке полоска — так и ориентировались. Некоторые наши знакомые, кстати, до сих пор ищут эту полоску.

По характеру мальчишки тоже непохожи. Женя — заводила, Саша рассудительный.

— Сядут разукрашку красить, Женя — раз, раз, и готово. А Саша все по линеечкам, по черточкам, — делится наблюдениями мама. — А вот шалят они вместе… втроем… со старшим братом, которому 12. И если в доме подозрительно тихо, это значит, что-то точно происходит.

Алиана, Анастасия, Ангелина Хадоркины, 3 года



Алиана, Анастасия, Ангелина из Минска

В родне Хадоркиных уже были тройни. У мамы двоюродные сестры — тройняшки, а ее отец из двойни.

— Мы с мужем мечтали о двойняшках. Но когда узнали, что ждем тройню, был шок, — с улыбкой вспоминает Ольга. — Еще больший шок был, когда узнали, что три девочки. Я, конечно, сразу обрадовалась, а папа… он надеялся, что хоть один, но сын. Зато сейчас Денис очень счастлив, и дочки его сильно любят.

У всех девочек имена начинаются на А, и это неспроста. Мама хотела, чтобы в их именах обязательно было что-то объединяющее. И придумала связать их первой буквой.

— Имена я придумала еще до рождения дочек, а как только увидела девочек, сразу поняла, какой из них, какое больше подходит, — возвращается к тем событиям Ольга. — Алиана очень подвижная, Настенька самая маленькая, а Ангелинка — наш ангелочек.

Арсений и Гриша Шпаковичи, 5 лет



Арсений и Гриша из Минска

— Помню, как первый раз пришла на УЗИ, врач водит по животу, говорит: «Мальчик, все хорошо, — делает паузу. — Это был первый плод, а сейчас — второй», — возвращается к тем событиям мама мальчишек Лилия. — Это было очень неожиданно. Я разволновалась. Муж как раз сидел в коридоре. Когда его позвали и сообщили про двойню, он не поверил. До второго УЗИ он думал, что это ошибка.

Зато сейчас классно. Два сына, рассказывает собеседница, — это здорово. Особенно если на часах не утро и детям не нужно никуда собираться.

— Не всегда, особенно с утра, найдется время, чтобы разбираться, кто из них наденет красную кофту с динозавром, а кто синюю с машинкой, — шутит мама. — Чтобы избежать конфликтных ситуаций, пока стараемся одевать их одинаково. Та же ситуация и с игрушками.

Правда, из-за похожих нарядов окружающие братьев нередко путают. Мальчишки этой путаницы не любят. А иногда даже злятся. Зато для мамы они разные. Гриша, например, родился побольше, Арсений поменьше — и это, говорит она, видно. Да и голоса у них отличаются.

— Тяжело быть мамой двойни? — спрашиваем у Лилии.

— Я бы сказала, что это здорово, ведь я в два раза чаще слышу: «Мама, я тебя люблю».

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