А как же пенсионеры? Дочь хотела переписать маму в интернете, но не смогла. Разбираемся почему

Источник материала: Tut.by

«На выходных хотела переписать родителей через интернет и не смогла», — обратилась в редакцию TUT.BY минчанка Ольга. В интернете переписаться, напомним, могут те, кто зарегистрирован в межбанковской системе идентификации (МСИ) — по идее, это все, у кого есть счет, карта, кредит в банке. По словам читательницы, пенсию ее мама получает по карте, поэтому дочь спокойно ввела мамин идентификационный номер и телефон, и надеялась без проблем заполнить анкеты онлайн, но не вышло. «Затем попробовала войти в систему, используя данные отца-пенсионера, — тоже ничего, — продолжает собеседница. — Не понимаю, в чем проблема? Или пенсионеры не могут пройти перепись в интернете?»



Фото: Reuters

В выходные с подобной проблемой столкнулось еще двое наших читателей. В Белстате поясняют: у пенсионеров нет никаких ограничений, чтобы переписаться через интернет. Главное, чтобы данные человека были в банке. На сайте ЕРИПа сказано , что МСИ охватывает около 70% населения.

— Нам также поступают звонки от людей, которые не могут переписать своих родителей пенсионеров, — говорит Жанна Василевская, зампредседателя Национального статистического комитета. — Среди основных причин, почему так происходит, можно выделить три.

Первая: человек указывает идентификационный номер мамы и пишет при этом свой мобильный. Верно же указывать мобильный мамы, который она оставляла в банке. Вторая причина возможного «невхода» — регистрируясь в банке, пенсионер вообще не указывал номер мобильного. Третья — человеческий фактор, то есть данные человека сотрудник банка передал в МСИ с ошибкой.

— С такой проблемой, например, столкнулась одна из наших сотрудниц, — продолжает Жанна Василевская. — Чтобы уточнить, почему она не могла войти в систему, она пошла в банк. Там подняли ее информацию. Оказалось, когда специалист вводила данные в анкету, неверно указала последние цифры в номере мобильного нашей сотрудницы. Вместо, допустим, 76, ввела 67.

— А если читательница уверена, что все данные в банке указаны верно?

— Тогда необходимо обратиться на горячую линию ЕРИП по номеру 141.

В компании ЕРИП подняли информацию о маме Ольги. Выяснилось, что в системе указан другой номер мобильного, не тот, которым женщина пользуется сейчас и на который оформлен смс-банкинг. Информации о маме другой нашей читательницы в базе не оказалось, хотя пенсионной картой женщина пользуется.

— Пройти интернет-перепись могут только те люди, данные о которых есть в Межбанковской системе идентификации. Подчеркну, в МСИ хранится лишь та информация, которая была предоставлена банками, — поясняют пресс-службе ЕРИП. — В случае, если в контакт-центре ЕРИП человеку сообщили, что информации о нем в МСИ нет, или же отсутствует правильный номер его мобильного, ему нужно лично обратиться в обслуживающий банк для предоставления данных или же их корректировки.

— Как человеку понять, есть его данные в МСИ или нет?

— Оформляя банковский продукт, человек проходит личную идентификацию, и в течение трех дней банк передает его информацию в МСИ. Однако использовать эти данные МСИ может не более трех лет. Затем эта информация исчезает из системы.

Предположим, человек оформил банковскую карту, которая действует четыре года. Если все это время он пользуется картой и не оформляет новый банковский продукт, спустя три года данные о нем из МСИ исчезнут. При том, что он еще год продолжает пользоваться своей картой.

— Чтобы данные в МСИ все-таки оставались, в течение трех лет человеку нужно обратиться в банк и их актуализировать, — уточняют в пресс-службе.

— Вы говорите, что информация о человеке попадет в МСИ при оформлении банковского продукта. Что это значит?

— Оформлять банковский продукт — значит получать банковскую услугу, при которой заключается договор с человеком и у него запрашиваются паспортные и контактные данные. Это, для примера, происходит, когда человек идет в банк, чтобы оформить карту, получить кредит или разместить вклад. Если, предположим, человек каждый месяц ходит в банк, чтобы заплатить «коммуналку», — это не является идентификацией при личном присутствии и не подразумевает передачу данных из банка в МСИ.

Кроме того, в МСИ нет данных о людях, которые не являются клиентами банков. Например, о пожилых, которые получают пенсию на почте, и не имеют счетов в банке.

Зарегистрироваться в МСИ из дома через сайт ЕРИП и затем пройти перепись в интернете не получится. Как пояснили TUT.BY, чтобы это сделать, человеку нужно быть клиентом любого белорусского банка. А это значит для регистрации в системе нужно сначала сходить в банк.