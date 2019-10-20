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Селфи, солнце и футболки. Фоторепортаж из Гомеля, в который пришло лето в октябре
21.10.2019 08:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Да-а-а, такой осени давненько не было… Конец октября, а за окном — настоящее лето: солнце светит, птички поют, прохожие улыбаются. Посмотрите, как в эти дни похорошел Гомель и гомельчане.
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Конец октября, а за окном - настоящее лето. Солнце светит, птички поют, прохожие улыбаются. Лепота!
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