Селфи, солнце и футболки. Фоторепортаж из Гомеля, в который пришло лето в октябре

Источник материала: Tut.by

Да-а-а, такой осени давненько не было… Конец октября, а за окном — настоящее лето: солнце светит, птички поют, прохожие улыбаются. Посмотрите, как в эти дни похорошел Гомель и гомельчане.

















































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