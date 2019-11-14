Праздник для осиповчан устроят артиллеристы и ракетчики

Источник материала: Асiповiцкi край

День ракетных войск и артиллерии военнослужащие Осиповичского гарнизона отметят вместе с жителями района.

19 ноября земляки смогут побывать на выставке вооружения, военной и специальной техники 51 гвардейской артиллерийской, 336 реактивной артиллерийской и 465 ракетной бригад, которую организуют на центральной площади города с 11 до 17 часов. Там же в 13.00 начнется военизированная эстафета для школьников, а в 14.30 пройдет показательное выступление по рукопашному бою представителей 5 отдельной бригады специального назначения. С 13 до 16 часов будут работать фотозона, полевая кухня и выездная торговля. Творческими номерами ракетчиков и артиллеристов с 14 до 18 часов поздравят местные артисты, а в 18.30 начнется эстрадно-концертная развлекательная программа оркестра 51 абр.

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В связи с праздничными мероприятиями с 12.00 до 20.00 перекроют движение транспорта по ул. Сумченко от ул. Интернациональной до ул. Юбилейной. Автобусы будут курсировать по ул. Риммы Кунько.