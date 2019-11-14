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Праздник для осиповчан устроят артиллеристы и ракетчики

15.11.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

День ракетных войск и артиллерии военнослужащие Осиповичского гарнизона отметят вместе с жителями района.

19 ноября земляки смогут побывать на выставке вооружения, военной и специальной техники 51 гвардейской артиллерийской, 336 реактивной артиллерийской и 465 ракетной бригад, которую организуют на центральной площади города с 11 до 17 часов. Там же в 13.00 начнется военизированная эстафета для школьников, а в 14.30 пройдет показательное выступление по рукопашному бою представителей 5 отдельной бригады специального назначения. С 13 до 16 часов будут работать фотозона, полевая кухня и выездная торговля. Творческими номерами ракетчиков и артиллеристов с 14 до 18 часов поздравят местные артисты, а в 18.30 начнется эстрадно-концертная развлекательная программа оркестра 51 абр.

* * *

В связи с праздничными мероприятиями с 12.00 до 20.00 перекроют движение транспорта по ул. Сумченко от ул. Интернациональной до ул. Юбилейной. Автобусы будут курсировать по ул. Риммы Кунько.

 
 
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День ракетных войск и артиллерии военнослужащие Осиповичского гарнизона отметят вместе с жителями района. 19 ноября земляки смогут побывать на выставке...
 
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