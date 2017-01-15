МИНСК, 16 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" завершил выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ победой над "Адмиралом" из Владивостока, сообщает Sputnik.

Минчане завершили свое дальневосточное турне — последний поединок серии состоялся в понедельник во Владивостоке на "Фетисов Арене". Встреча завершилась со счетом 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Аарон Палушай (3-я минута), Александр Китаров (4), Марк-Андре Граньяни (12), Андрей Степанов (21) и Андрей Стась (37). У хозяев отличились Михаил Плотников (12), Дмитрий Саюстов (29) и Павел Макаренко (50).

Всего в трех матчах выездной серии "зубры" набрали пять из девяти возможных очков: поражение от "Амура" (1:0) , победы над пекинским "Куньлунем" (2:3, буллиты) и "Адмиралом" (3:5).

Уже на этой неделе, 19 января, "бело-синие" проведут матч в Минске против рижского "Динамо".