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КХЛ: выездная серия "Динамо" завершилась победой над "Адмиралом"
16.01.2017 15:15 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" завершил выездную серию в регулярном чемпионате КХЛ победой над "Адмиралом" из Владивостока, сообщает Sputnik.
Минчане завершили свое дальневосточное турне — последний поединок серии состоялся в понедельник во Владивостоке на "Фетисов Арене". Встреча завершилась со счетом 5:3 (3:1, 2:1, 0:1) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Аарон Палушай (3-я минута), Александр Китаров (4), Марк-Андре Граньяни (12), Андрей Степанов (21) и Андрей Стась (37). У хозяев отличились Михаил Плотников (12), Дмитрий Саюстов (29) и Павел Макаренко (50).
Всего в трех матчах выездной серии "зубры" набрали пять из девяти возможных очков:
Уже на этой неделе, 19 января, "бело-синие" проведут матч в Минске против рижского "Динамо".
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"Зубры" одержали вторую победу подряд и с хорошим настроением возвращаются на родину, где в четверг сразятся с рижским "Динамо".
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