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«Ювентус» представил новый логотип

17.01.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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16 января президент Андреа Аньелли презентовал новый логотип «Ювентуса».

«Мы потратили год, пытаясь выяснить, чего хочет рынок, но и смотрели в будущее. Этот новый логотип является символом жизненного пути «Ювентуса», — сказал Аньелли.

Новый логотип отражает в себе эстетику, которая есть в ДНК «Ювентуса». Смелый и бескомпромиссный подход выводит за рамки и схемы традиционного футбольного мира.

 
 
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16 января президент Андреа Аньелли презентовал новый логотип «Ювентуса».

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