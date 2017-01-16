16 января президент Андреа Аньелли презентовал новый логотип «Ювентуса».

«Мы потратили год, пытаясь выяснить, чего хочет рынок, но и смотрели в будущее. Этот новый логотип является символом жизненного пути «Ювентуса», — сказал Аньелли.

Новый логотип отражает в себе эстетику, которая есть в ДНК «Ювентуса». Смелый и бескомпромиссный подход выводит за рамки и схемы традиционного футбольного мира.