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«Ювентус» представил новый логотип
17.01.2017 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
16 января президент Андреа Аньелли презентовал новый логотип «Ювентуса».
«Мы потратили год, пытаясь выяснить, чего хочет рынок, но и смотрели в будущее. Этот новый логотип является символом жизненного пути «Ювентуса», — сказал Аньелли.
Новый логотип отражает в себе эстетику, которая есть в ДНК «Ювентуса». Смелый и бескомпромиссный подход выводит за рамки и схемы традиционного футбольного мира.
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16 января президент Андреа Аньелли презентовал новый логотип «Ювентуса».
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