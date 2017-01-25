Полузащитник Павел Савицкий продолжает тренироваться с «Неманом».

Как сообщает «Прессбол», есть вероятность, что футболист заключит новый контракт с гродненским клубом.

Кроме того, продлен трудовой договор с защитником Евгением Лешко. В ближайшее время его примеру должен последовать форвард Артем Концевой.