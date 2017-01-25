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Лешко продлил контракт с «Неманом», Савицкий может остаться в клубе

26.01.2017 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник Павел Савицкий продолжает тренироваться с «Неманом».

Как сообщает «Прессбол», есть вероятность, что футболист заключит новый контракт с гродненским клубом.

Кроме того, продлен трудовой договор с защитником Евгением Лешко. В ближайшее время его примеру должен последовать форвард Артем Концевой.

 
 
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Полузащитник Павел Савицкий продолжает тренироваться с «Неманом».

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