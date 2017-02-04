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«Югра» – «Динамо» Мн. Комаров получил 5-й дисциплинарный штраф в сезоне
05.02.2017 15:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров в матче с «Югрой» заработал 5-й дисциплинарный штраф в сезоне. Форвард был наказан судьями за атаку в область головы и шеи.
Таким образом, всего в текущем сезоне у Комарова накопилось 113 минут штрафа. Это третий показатель в лиге. У лидера по этим данным Александра Болдюка («Медвешчак») – 120 минут, вторая строчка у Блэйка Парлетта («Медвешчак») – 116 мин.
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Нападающий минского «Динамо» Никита Комаров в матче с «Югрой» заработал 5-й дисциплинарный штраф в сезоне.
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