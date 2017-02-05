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НОК Беларуси подготовил иск к Международной федерации каноэ на 2,5 млн долларов

05.02.2017 23:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально сняло все подозрения в употреблении допинга с белорусских гребцов.

Сегодня стало известно, что каноист Максим Петров (единственный представитель мужской сборной Беларуси, который еще оставался отстраненным от соревнований за употребление запрещенных веществ – прим.) также исключен из списка антидопингового агентства. Напомним, в допинг-пробе, которая была взята у Петрова весной во время тренировочных сборов во Франции, обнаружено незначительное превышение концентрации мельдония. Но согласно решению арбитражного суда в Лозанне, это недостаточное основание для отстранения от соревнований.

Арбитражный суд руководствовался тем, что мельдоний в список запрещенных препаратов был внесен в январе 2016-го года, однако, действующее вещество может выводиться из организма до полугода. Пробы, из-за которых мужскую сборную Беларуси по гребле отстранили от участия в соревнованиях, были взяты у спортсменов в апреле 2016-го.

Сообщается, что Национальный олимпийский комитет Беларуси подготовил иск к Международной федерации каноэ о возмещении морального вреда в связи с отстранением спортсменов от участия в Олимпиаде в Рио и других международных стартах, а также о компенсации средств, которые страна четыре года тратила на подготовку к Олимпийским играм. Там фигурирует сумма в 2,5 млн долларов. Если до 23 февраля 2017 года Международная федерация каноэ не предпримет никаких шагов, иск будет подан.

Ранее, НОК получил официальное уведомление, в котором указывалось, что претензий к четырем из пяти белорусских гребцов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил по итогам сборов во Франции в апреле 2016 года, нет. Это Андрей и Александр Богдановичи, Александр Лепешко, Дмитрий Хильченко. Оставался только Максим Петров, у которого было незначительное превышение.

 
 
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) официально сняло все подозрения в употреблении допинга с белорусских гребцов.

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