Нападающий Александр Гаврюшко рассказал о том, что Валерий Стрельцов не имеет отношения к «Днепру».

«Раз клуб стал принадлежать полностью городу, значит, Валерия Ивановича попросили оставить «Днепр», отдать акции. Видимо, Стрельцов никакого отношения уже не имеет к клубу. Говорили, что он хочет создать какую-то молодую команду и заявиться во вторую лигу», – сказал Гаврюшко.

Дмитрий Калачев: «Стрельцов не сразу согласился передать акции городу. В переговорах давили на то, что «Днепр» надо спасать»