﻿ Александр Гаврюшко: «Говорили, что Валерий Стрельцов хочет создать молодую команду и заявиться во вторую лигу». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Гаврюшко: «Говорили, что Валерий Стрельцов хочет создать молодую команду и заявиться во вторую лигу»

16.02.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий Александр Гаврюшко рассказал о том, что Валерий Стрельцов не имеет отношения к «Днепру».

«Раз клуб стал принадлежать полностью городу, значит, Валерия Ивановича попросили оставить «Днепр», отдать акции. Видимо, Стрельцов никакого отношения уже не имеет к клубу. Говорили, что он хочет создать какую-то молодую команду и заявиться во вторую лигу», – сказал Гаврюшко.

Дмитрий Калачев: «Стрельцов не сразу согласился передать акции городу. В переговорах давили на то, что «Днепр» надо спасать»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Александр Гаврюшко рассказал о том, что Валерий Стрельцов не имеет отношения к «Днепру».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Американец Бэйли выиграл "индивидуалку" на биатлонном ЧМ в Хохфильцене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика