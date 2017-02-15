|
Александр Гаврюшко: «Говорили, что Валерий Стрельцов хочет создать молодую команду и заявиться во вторую лигу»
16.02.2017 19:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Александр Гаврюшко рассказал о том, что Валерий Стрельцов не имеет отношения к «Днепру».
«Раз клуб стал принадлежать полностью городу, значит, Валерия Ивановича
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Гаврюшко: «Говорили, что Валерий Стрельцов хочет создать молодую команду и заявиться во вторую лигу»
Нападающий Александр Гаврюшко рассказал о том, что Валерий Стрельцов не имеет отношения к «Днепру».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии