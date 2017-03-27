Бывший тренера «Шахтера» Андрей Гусов прокомментировал исход первых двух матчей финальной серии чемпионата Беларуси, где «Неман» повел в серии с «Юностью» (2-0).

«В первом поединке «Неман» был на голову выше, и, если бы не здорово сыгравший Мильчаков, дело могло закончиться разгромом. На следующий день «Юность» уже прекрасно понимала, что после второго подряд домашнего поражения вернуться в серию практически невозможно. И с какого-то момента навязала борьбу, но грубые ошибки защитников, а в конце еще и гол в свои ворота, не позволили рассчитывать на успех. Игроки «Немана» лучше готовы функционально, хорошо двигаются, они мобильнее, активнее, мощнее. Не дают сопернику поднять голову и выйти из-под давления, причем даже в меньшинстве. Плюс вижу по глазам и по настроению, что Гродно хочет стать чемпионом, а вот Минск…

Непонятно, что произошло. «Юность» в начале сезона и в конце – две разные команды. Травмы лидеров? Знаете, через два дня после окончания серии никто не вспомнит про травмы или другие оправдания. Это все лирика. В истории останутся чемпион и серебряный призер. Что касается молодежи, которую так критикует Михал Михалыч, то я смотрю на картину в целом и вижу, как грубо ошибаются в обороне даже опытные защитники, в том числе те, кто прошел школу минского «Динамо». Да и в атаке не все получается у ведущих нападающих. При игре «пять на пять» мы не наблюдаем той «Юности», которая была раньше.

В обоих матчах «Неман» превосходил оппонента в равных составах. Исключением стали семь-восемь минут второго периода воскресной встречи, когда хозяева встрепенулись, а гости чуть расслабились, видимо, решив, что при счете 3:1 можно останавливаться и доигрывать.

Я не вижу резервов, за счет которых можно переломить ход серии. Не вижу ничего, что помешало бы хоккеистам из Гродно завершить противостояние дома. По игре предпосылок нет. «Неману» может помешать только сам «Неман». Если вдруг решат, что они уже чемпионы – это сыграет злую шутку. Но, думаю, на своей арене команда будет выглядеть еще мощнее», – сказал Гусов.