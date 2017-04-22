МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вывела сборную Беларуси в финал Кубка Федерации, сообщает Sputnik.



© Sputnik / Виктор Толочко Глава ITF вручил теннисистке Соболенко премию Heart Award 2017

В воскресенье на "Чижовка-Арене" в Минске состоялся четвертый поединок полуфинального матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Белоруска Арина Соболенко вышла на корт против Виктории Голубич. Игра завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4.

Таким образом, счет в полуфинале стал 3:1 в пользу Беларуси. Позже, в 18:00, должен состояться поединок парного разряда, однако он уже не имеет никакого турнирного значения.

К слову, великолепная игра Соболенко во второй раз приносит победу белорускам в Кубке Федерации. В матче четвертьфинала против команды Нидерландов теннисистка одержала победу над Михаэллой Крайчек (7:6 (7:5), 6:4) и вывела свою сборную в 1/2 . Благодаря самоотверженной игре Соболенко была удостоена премии Fed Cup Heart Award 2017. Награду белорусской спортсменке в воскресенье вручил лично президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти.

Беларусь впервые в своей истории вышла в финал Кубка Федерации. Если в другом полуфинале победу над Чехией одержит сборная США, то Минск в ноябре примет финальный матч.