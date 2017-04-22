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Арина Соболенко вывела Беларусь в финал Кубка Федерации
23.04.2017 16:49 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вывела сборную Беларуси в финал Кубка Федерации, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
В воскресенье на "Чижовка-Арене" в Минске состоялся четвертый поединок полуфинального матча Кубка Федерации между сборными Беларуси и Швейцарии. Белоруска Арина Соболенко вышла на корт против Виктории Голубич. Игра завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:4.
Таким образом, счет в полуфинале стал 3:1 в пользу Беларуси. Позже, в 18:00, должен состояться поединок парного разряда, однако он уже не имеет никакого турнирного значения.
К слову, великолепная игра Соболенко во второй раз приносит победу белорускам в Кубке Федерации.
Беларусь впервые в своей истории вышла в финал Кубка Федерации. Если в другом полуфинале победу над Чехией одержит сборная США, то Минск в ноябре примет финальный матч.
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Впервые в истории белорусская команда пробилась в финал престижного турнира, соперником команды Эдуарда Дуброва станет победитель пары Чехия - США.
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