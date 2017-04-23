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«Барселона» прервала 22-матчевую беспроигрышную серию «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
24.04.2017 00:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня «Реал» проиграл «Барселоне» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:3).
Таким образом, прервалась 22-матчевая серия мадридского клуба без поражений на домашней арене.
Последний раз «Реал» проигрывал дома 27 февраля 2016 года в матче с «Атлетико» – 0:1.
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Сегодня «Реал» проиграл «Барселоне» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в матче 33-го тура чемпионата Испании (2:3).
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