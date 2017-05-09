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Футболисты мадридского "Реала" второй раз подряд вышли в финал Лиги чемпионов

10.05.2017 23:42 — Новости Спорта | БелТА  
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10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за туринским "Ювентусом" в финал футбольной Лиги чемпионов вышел мадридский "Реал", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Повторный полуфинальный поединок в гостях у еще одного представителя испанской столицы "Атлетико" команда Зинедина Зидана начала из рук вон плохо, пропустив два мяча подряд. На 12-й минуте счет открыл Сауль Ньигес, а через 5 минут Антуан Гризманн реализовал пенальти. Почувствовав, что преимущество в 3 гола, добытое на поле "Сантьяго Бернабеу" тает, "сливочные" собрались и стали действовать гораздо точнее, переведя игру на половину поля хозяев. Их активность увенчалась успехом на 42-й минуте игры, когда карим Бензема обыграл трех соперников на линии ворот, после чего Иско сократил разрыв до минимума - 1:2 и для обще виктории по сумме двух встреч "Атлетико" нужно было забивать еще 3 мяча. Этого не случилось - счет больше не менялся. Первый раунд мадридского дерби завершился крупной победой "Реала" - 3:0, когда хет-трик оформил Криштиану Роналду. Год назад в финале чемпионской Лиги "Реал" победил "Атлетико" в серии послематчевых пенальти.

Футболисты "Ювентуса" в другом полуфинале нынешнего розыгрыша дважды обыграли "Монако" - 2:0 (в гостях) и 2:1 (дома).

Решающий поединок главного континентального клубного турнира "Реал" - "Ювентус" состоится 3 июня на поле стадиона "Миллениум" в Кардиффе.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Повторный полуфинальный поединок в гостях у еще одного представителя испанской столицы "Атлетико" команда Зинедина Зидана начала из рук вон плохо, пропустив два...

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