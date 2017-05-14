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Игорь Рачковский: «Отправили президенту документ на 14 листов о развитии хоккея в стране. Без поддержки Лукашенко мы не справимся»

14.05.2017 23:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель ФХРБ Игорь Рачковский рассказал об отправленном несколько месяцев назад документе о развитии хоккея в стране.

«Буквально два месяца назад мы отправили главе государства документ на 14 листов о развитии хоккея в стране. Мы попытались по многим параметрам обосновать, что надо сделать для того, чтобы идти дальше. Без поддержки президента мы не справимся. У нас объективно переходный период – он всегда тяжелый и болезненный. Можно было бы пойти другим путем, отсрочить этот болезненный период, но тогда мы бы ввели хоккей вообще в стагнацию», – сказал Рачковский в эфире «Беларусь-1».

 
 
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Председатель ФХРБ Игорь Рачковский рассказал об отправленном несколько месяцев назад документе о развитии хоккея в стране.

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