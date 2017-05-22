Чистка перед разборками: отчет спортивных чиновников перед президентом

Спортивная отрасль Беларуси накануне грандиозного шухера под названием "Олимпийское собрание". Оно намечено на 30 мая и пройдет, по всей видимости, в зале Олимпийской славы НОК, где на делегатов с тревогой и надеждой с фотопортретов будут взирать герои минувших Игр.



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К отчету и неприятным вопросам готовятся чиновники, председатели федераций, тренеры. По традиции к разговору будут приглашены именитые спортсмены. Все в волнении, потому что знают крутой нрав президента НОК Александра Лукашенко: предыдущее собрание прошло в октябре 2012 года (после Олимпийских игр в Лондоне) и завершилось снятием с должностей министра спорта и туризма Олега Качана, помощника президента по вопросам физической культуры, спорта и развития туризма Игоря Заичкова, вице-президентов НОК Сергея Тетерина и Геннадия Алексеенко.

Предупредительная чистка

Накануне собрания-2012 руководство спортивной отрасли провело серьезную чистку: своих постов лишилось более 60 тренеров, руководителей центров олимпийской подготовки, федераций. Лукашенко это не понравилось: "Провалили, прежде всего, вы. Я уже назвал формулу "3+1", не снимая с себя ответственности. И вдруг вы собрались и порезали тренеров, спортсменов, еще кого-то, показали бурную деятельность, поснимали с работы. Ладно, если они виноваты, нечего их жалеть. Но сразу надо думать о том, как же там после этого будет, кто пришел на смену? Но вопрос не в этом. Неправда, что у нас нет людей, болеющих за развитие спорта. Неправда, что нет специалистов. Но у вас же там склоки постоянные".

Ситуация перед новым собранием кардинально изменилась: теперь смена руководителей федераций санкционирована сверху. Как известно, НОК направил во все спортивные общественные организации предписание за подписью нового первого вице-президента Андрея Асташевича – срочным порядком провести внеочередные отчетно-выборные конференции. Причина не указывалась, но она очевидна: в послании народу и парламенту Александр Лукашенко назвал "отвратительной" работу в спорте высоких достижений, пообещав реформировать спортивные федерации и Национальный олимпийский комитет.

Кадровый эксперимент

Изменилась и установка при выборе кандидатов на посты руководителей федераций. Если раньше на спортивном Олимпе были бизнесмены и чиновники, которые должны были обеспечивать финансирование и подключение административного ресурса, то теперь крен сделан в сторону бывших спортсменов. Вполне возможно, что этот кадровый эксперимент не даст того эффекта, на который рассчитывает глава НОК, и на Беларусь не прольется дождь олимпийских наград, но попробовать стоило хотя бы ради того, чтобы выбить у оппонентов козырь, дескать, в спорте все так плохо, потому что им командуют генералы.

В качестве еще одного аргумента в пользу председателя федерации – спортсмена приводится пример бывшего метателя молота, а ныне депутата палаты представителей Вадима Девятовского. Он возглавляет Белорусскую федерацию легкой атлетики и делает это весьма успешно, активно развивая и продвигая свой любимый вид спорта.

Но замены на атлетов произошли не везде – в ряде федераций посты руководителей сохранились за представителями бизнеса и госаппарата.

Впрочем, смотрите сами, кто теперь стоит во главе основных отечественных федераций по видам спорта, делайте выводы и прогнозы:

Белорусская федерация борьбы – Камандар Маджидов, преподаватель Белгосуниверситета физической культуры (заслуженный мастер спорта СССР по греко-римской борьбе, чемпион Олимпийских игр);

Белорусская федерация велосипедного спорта – Наталья Цилинская, директор Республиканского центра олимпийской подготовки (заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, призер Олимпийских игр, 8-кратная чемпионка мира);

Белорусская федерация дзюдо – Павел Ясеновский, спортивный директор Европейского союза дзюдо (мастер спорта международного класса, бывший главный тренер национальной команды Беларуси);

Белорусская федерация легкой атлетики – Вадим Девятовский, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (призер Олимпийских игр, чемпион мира)

Белорусская федерация парусного спорта – Татьяна Дроздовская, член национальной команды по парусному спорту (заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпионка мира и Европы);

Белорусская федерация шахмат – Анастасия Сорокина, директор детской "Школы шахмат" (международный мастер по шахматам, тренер ФИДЕ, международный арбитр);

Белорусская федерация водного поло – Сергей Фролов, старший тренер нацкоманды по водному поло (мастер спорта, в течение 20 лет выступал за национальную команду Беларуси);

Белорусская федерация современного пятиборья – Михаил Прокопенко, старший тренер национальной команды (заслуженный мастер спорта Беларуси);

Белорусская теннисная федерация – Сергей Тетерин (мастер спорта СССР, чемпион Европы среди юношей, член юношеской сборной СССР, неоднократный капитан национальной мужской сборной по теннису);

Белорусский лыжный союз – Леонид Чащин (мастер спорта международного класса, член сборной СССР по лыжному двоеборью, работал главным тренером БССР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, тренером сборной СССР по лыжному двоеборью, заслуженный тренер Республики Беларусь)

Белорусская федерация биатлона – Андриан Цибульский (заслуженный тренер Республики Беларусь, работал главным тренером национальной команды);

Белорусская федерация фристайла – Александр Пинигин – старший тренер национальной команды (заслуженный тренер Республики Беларусь);

Федерация воднолыжного спорта и вейкборда Беларуси – Олег Девятовский (заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, призер чемпионатов мира в фигурном катании и многоборье, неоднократный чемпион и абсолютный чемпион Европы);

Белорусская федерация синхронного плавания – Елена Светличная, тренер по синхронному плаванию Минского городского училища олимпийского резерва;

Белорусская федерация плавания – Элла Селицкая, заместитель министра по налогам и сборам (мастер спорта СССР, входила в сборную БССР);

Белорусская федерация каратэ – Георгий Катулин, советник Национального олимпийского комитета;

Белорусская федерация таэквондо – Борис Нагорный (судья международной категории);

Белорусская федерация фехтования – Алексей Овсянкин, бизнесмен (мастер спорта Беларуси);

Белорусская федерация лыжных гонок – Андрей Коваленко, (мастер спорта СССР по легкой атлетике);

Белорусская федерация баскетбола – Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Республики Беларусь (КМС по баскетболу);

Белорусская федерация настольного тенниса – Владимир Амарин, министр финансов (КМС по настольному теннису);

Белорусская федерация стрелкового спорта – Андрей Равков, министр обороны;

Белорусский тяжелоатлетический союз – Юрий Сенько, председатель Государственного таможенного комитета;

Белорусская федерация стрельбы из лука – Михаил Амельянович, министр лесного хозяйства;

Белорусская федерация самбо – Александр Кобрусев, заместитель министра внутренних дел;

Белорусская федерация бадминтона – Александр Петраш, директор РУП "Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру" Государственного комитета по имуществу;

Белорусский союз конькобежцев – Николай Ананьев, генеральный директор многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена";

Белорусская федерация бокса – Дмитрий Тихомолов, бизнесмен (мастер спорта СССР);

Белорусская федерация волейбола – Александр Пясецкий, бизнесмен (бывший судья международной категории);

Белорусская федерация гандбола – Владимир Коноплев;

Белорусская ассоциация гимнастики – Елена Скрипель, директор сети магазинов беспошлинной торговли "Хелена Валери";

Белорусская федерация гребли – Александр Мошенский, владелец компаний "Санта Бремор" и "Савушкин продукт";

Белорусская ассоциация каноэ – Валентин Байко, совладелец фабрики "Конте Спа".

Белорусская федерация конного спорта – Сергей Дражин, владелец конно-спортивного клуба;

Белорусская федерация прыжков в воду – Игорь Катибников, председатель правления ЗАО "Альфа-Банк";

Белорусская федерация футбола – Сергей Румас, председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь";

Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда – Сергей Юдин, бизнесмен;

Федерация хоккея Республики Беларусь – Семен Шапиро, председатель Минского областного исполнительного комитета.

Белорусская федерация хоккея на траве — Александр Екименко — исполнительный директор клуба по хоккею на траве "Минск" (мастер спорта международного класса).