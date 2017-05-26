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«Бриллиантовая лига». Холодович одержала победу и другие результаты

27.05.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в американском Юджине начался этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

«Бриллиантовая лига»

Юджин, США

Женщины

Копье

1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 66,30
2. Лю Шиин (Китай) – 65,21
3. Сара Колак (Хорватия) – 64,64
4. Барбора Шпотакова (Чехия) – 63,30
5. Кэтрин Митчелл (Австралия) – 62,87

Прыжки в длину

1. Бритни Рис (США) – 7,01
2. Тианна Бартолетта (США) – 6,83
3. Лоррейн Юджен (Великобритания) – 6,78
4. Дарья Клишина (Россия) – 6,70
5. Шара Проктор (Великобритания) – 6,63
6. Блессинг Окагбаре (Нигерия) – 6,52

Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»

Женщины

3000 м с/п

1. Селлифине Чеспол (Кения) – 8.58,78
2. Беатрис Чепкоеч (Кения) – 9.00,70
3. Рут Джебет (Бахрейн) – 9.03,52

5000 м

1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 14.25,22
2. Лилиан Ренгерук (Кения) – 14.36,80
3.Сифан Хассан (Голландия) – 14.41,24
4. Гелете Бурка (Эфиопия) – 15.06,01

 
 
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Сегодня в американском Юджине начался этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».

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