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«Бриллиантовая лига». Холодович одержала победу и другие результаты
27.05.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в американском Юджине начался этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
«Бриллиантовая лига»
Юджин, США
Женщины
Копье
1. Татьяна Холодович (Беларусь) – 66,30
Прыжки в длину
1. Бритни Рис (США) – 7,01
Соревнования вне зачета «Бриллиантовой лиги»
Женщины
3000 м с/п
1. Селлифине Чеспол (Кения) – 8.58,78
5000 м
1. Гензебе Дибаба (Эфиопия) – 14.25,22
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Сегодня в американском Юджине начался этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги».
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