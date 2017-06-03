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Кубок мира. Каноэ. Климова и Макарченко одержали победу в двойке, Козырь и Ноздрева завоевали серебряные медали в одиночке

04.06.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Продолжается этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.

Напомним, накануне Юреня, Ноздрева и Худенко одержали победы.

Tribuna.com следит за результатами белорусов в режиме онлайн.

Гребля на байдарка и каноэ

Кубок мира

3-й этап

Белград, Сербия

Мужчины

Каноэ-одиночка, 200 м

1. Мартин Фукса (Чехия) – 0.39,522
2. Артем Козырь (Беларусь) – 0.39,645
3. Хенрикас Жустаутас (Литва) – 0.39,660

Женщины

Каноэ-одиночка, 200 м

1. Лоуренс Винсет-Лапоинте (Канада) – 0.48,865
2. Алена Ноздрева (Беларусь) – 0.48,920
3. Кинжо Такаж (Венгрия) – 0.49,437
4. Камила Бобр (Беларусь) – 0.49,552

Каноэ-двойка, 200 м

1. Ольга Климова / Надежда Макарченко (Беларусь) – 0.45,860
2. Надя Кроссман-Серб / Анна Макинтош (Канада) – 0.46,628
3. Адриана Паньагу / Патрисия Коко (Испания) – 0.47,012

 
 
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