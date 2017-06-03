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Кубок мира. Каноэ. Климова и Макарченко одержали победу в двойке, Козырь и Ноздрева завоевали серебряные медали в одиночке
04.06.2017 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Продолжается этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.
Напомним, накануне
Tribuna.com следит за результатами белорусов в режиме онлайн.
Гребля на байдарка и каноэ
Кубок мира
3-й этап
Белград, Сербия
Мужчины
Каноэ-одиночка, 200 м
1. Мартин Фукса (Чехия) – 0.39,522
Женщины
Каноэ-одиночка, 200 м
1. Лоуренс Винсет-Лапоинте (Канада) – 0.48,865
Каноэ-двойка, 200 м
1. Ольга Климова / Надежда Макарченко (Беларусь) – 0.45,860
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Кубок мира. Каноэ. Климова и Макарченко одержали победу в двойке, Козырь и Ноздрева завоевали серебряные медали в одиночке
Продолжается этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Белграде.
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