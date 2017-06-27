Нивалдо заключит контракт с брестским «Динамо», «Гомель» возьмет в аренду Афоакву

Как сообщает «Прессбол», переговоры Нивалдо и брестского близятся к завершению. Таким образом, 29 июня с футболистом должно быть заключено полноценное соглашение.

Брестчане, в свою очередь, отдадут гомельчанам в аренду до конца сезона ганского форварда Диксона Афоакву.

Владислав Татур: «Бразильский бомбардир «Гомеля» Нивалдо продолжит карьеру в брестском «Динамо»