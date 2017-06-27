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Нивалдо заключит контракт с брестским «Динамо», «Гомель» возьмет в аренду Афоакву
28.06.2017 18:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как сообщает «Прессбол», переговоры Нивалдо и брестского
Брестчане, в свою очередь, отдадут гомельчанам в аренду до конца сезона ганского форварда Диксона Афоакву.
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Как сообщает «Прессбол», переговоры Нивалдо и брестского «Динамо» близятся к завершению.
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