Александр Ермакович: «Стас точно не лишний. Даже несмотря на неоптимальную готовность. Роль у Драгуна на поле – одна из ключевых»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович остался доволен действиями команды в матче с «Неманом-Агро» (5:1).

– Конечно, довольны, что прошли в следующий раунд. Сегодня дали возможность многим молодым футболистам зарекомендовать себя – и тем, кто тренируется с основой, и парням из дубля. Довольны их действиями. Был неприятный момент, когда счет стал 2:1, – ребята могли занервничать. Но затем забили, проявили себя с хорошей стороны.

- Сколько из игроков сегодняшнего состава может попасть в заявку на лигочемпионский матч с «Алашкертом»?

– Тяжело сейчас сказать. Но то, что кто-то из сегодняшнего состава будет в заявке, это однозначно. У нас сейчас большая обойма, все восстановились, выздоровели. У тренерского штаба есть приятная головная боль – есть из кого выбирать.

- Как команда оценила появление Драгуна? Ведь игроков его амплуа в БАТЭ немало...

– Стас точно не лишний. Даже несмотря на неоптимальную готовность, вчера в матче с «Жальгирисом» он показал, что является игроком высокого уровня. И роль у Драгуна на поле – одна из ключевых.

- Где планируете его использовать?

– В центре поля.

- Как охарактеризуете игру «Неман-Агро»?

– Команда продемонстрировала огромное желание, много старания, выложилась на все сто. У соперника точно не было дрожи в коленях. Понятно, что у нас игроки мастеровитее. Думаю, для «Немана-Агро» этот поединок станет большим опытом. Возможно, теперь игроки почувствуют уверенность и будут лучше выглядеть в матчах первой лиги, – сказал Ермакович.