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«Неман» отдал Журневича в аренду в любительский клуб из Польши

21.07.2017 21:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий клуба Василий Журневич будет отдан в аренду до конца нынешнего года в польскую «Знич» из Бяла-Писки, которая выступает в чемпионате Варминско-Мазурского воеводства. В польской системе футбольных лиг этот чемпионат находится на четвертом уровне и носит статус любительского. Действие арендного соглашения вступает в силу с 24 июля и будет действовать по 31 декабря 2017 года.

В сезоне-2017 игрок выступал за дублирующий состав гродненцев. Его подробную статистику смотрите здесь.

Журневич известен тем, что пресс-служба гродненцев ошибочно записала на его счет гол в предсезонном матче, который «Неман» не забивал.

Гол «Немана», которого не было. Как ещё можно победить в предсезонном матче

 
 
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Нападающий клуба Василий Журневич будет отдан в аренду до конца нынешнего года в польскую «Знич» из Бяла-Писки, которая выступает в чемпионате...

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