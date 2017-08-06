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Филипп Рудик: «Косарь» для футболиста – не крупная сумма. Про 50 или 100 рублей вообще молчу. Я без них не обеднею»

07.08.2017 09:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Немана» Филипп Рудик рассказал о зарплатах футболистов.

- Помнишь свою самую глупую покупку?

– Много денег тратилось просто впустую. Было время, когда я одалживал большие суммы, а потом не мог их забрать. Мне не было жалко. Если деньги и у меня появлялись, я ими делился.

- Сколько тебе должны? Больше «косаря»?

– Конечно, больше. Да «косарь» для футболиста – это не крупная сумма. А про 50 или 100 рублей я вообще молчу. Я без них не обеднею. Если есть деньги – отдашь, если нет, значит, ты вообще без денег. Не знаю, если мне вообще нечего есть будет, то я о них, может, и спрошу, а так это не такая для меня и большая сумма. Но жду, надеюсь, мне их вернут. Скажем так, мне должны больше, чем должен я, – сказал Рудик.

«Написал заявление, чтобы меня не пускали в казино». Филипп Рудик – о шальных деньгах, бандитском Питере и короле караоке

 
 
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