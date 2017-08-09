 Сергей Долилович: «В федерации сказали, что найдут деньги на подготовку, но зарплаты не будет. Это же абсурд. Я что, лошадь?»

Белорусский лыжник Сергей Долидович, который собирает деньги на поездку на Олимпиаду, рассказал, как он в конце мая решил все же продолжать карьеру. Он предупредил руководство о намерении выступать еще один сезон.

«Я обзвонил всех: заместителя председателя и самого председателя федерации лыжных гонок, председателя Белорусского лыжного союза, представителей РЦОП «Раубичи», где проходит предсезонная подготовка. Реакция председателя федерации была следующей: «Запретить тебе бегать на лыжах мы не можем, тренируйся, но за свои деньги. Я не вижу тебя в команде». Из федерации по почте сообщили, что не будут продлевать со мной контракт. Я не знаю почему, но профессиональных претензий точно не было.

Завершение карьеры? Я сказал об этом в интервью, которое, конечно, вызвало резонанс. Со мной сразу связались из федерации и попросили не горячиться. Сказали, что найдут деньги на подготовку, но зарплаты не будет. Это же абсурд. Я что, лошадь? Представьте, что вам говорят: мы дадим вам возможность писать статьи, но платить за них не будем.

Проект по сбору денег я разработал намного раньше. А полторы недели назад главный тренер сборной Иван Листопад сказал подписать бумагу, чтобы со временем меня включили в команду. Юрий Астапенко – мой ученик – вернулся тренироваться в его группу, и мы нашли с Иваном Викторовичем профессиональные точки соприкосновения. Я озвучил ему, что уже занимаюсь другим проектом, но заявление все же написали и отдали в федерацию. Я запустил краудфандинговый проект, чтобы понять: интересен ли людям спортсмен Сергей Долидович. Если да, то я готов представлять их на международной арене.

Смысл сейчас говорить: «А если включат в команду? А если дадут деньги?». За лето никто из представителей федерации ни разу не связался со мной. Олимпийскую стипендию мне перестали платить в июне, а работать с ними за 300 рублей я не хочу. Я могу прозрачно говорить о суммах: до Игр в Сочи я получал около 700 долларов: 300 из них — зарплата, 400 — это премиальные от федерации. Когда заработал олимпийскую стипендию в размере 80 базовых величин, то отказался от премиальных в пользу других ребят из мужской команды. Но, извините, работать за бесплатно — это неуважение к своему труду.

Мотивация появляется, когда человека начинают гнобить и макать в грязь. Отбегав 25 лет, я за свои деньги поехал на последний сбор после чемпионат мира, хоть и показал там лучший результат из сборной. Теперь я сверхмотивирован. Я не ставлю никаких финансовых условий федерации, не пытаюсь кого-то шантажировать этой шумной историей. Три месяца я ждал от федерации предложений о сотрудничестве, но они молчали. Звонят журналисты разных изданий, но только не представители федерации. Может, они слишком заняты или не заинтересованы в результатах на Олимпиаде? Я жду итогов краудфандинговой кампании: если до октября будет собрана необходимая сумма, то продолжу готовиться к старту четырехлетия», – сказал Долидович.

Долидович за сутки собрал свыше 2500 рублей из 30000 для участия в Играх-2018

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