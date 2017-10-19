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Уиггс покинул «Цмокi»
20.10.2017 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Секу Уиггс завершает выступление за «Цмокі-Мінск». Руководство клуба и защитник договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Секу Уиггс пришел в «Цмокі» после четырех лет выступления в студенческих лигах NCAA. В матчах квалификации Лиги чемпионов защитник набирал 5.3 очка, в двух играх чемпионата Единой Лиги ВТБ – 3.5 очка.
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Секу Уиггс завершает выступление за «Цмокі-Мінск».
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