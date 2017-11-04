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Милевский забил 5 мячей и сделал 6 ассистов в 13 матчах за брестское «Динамо»
05.11.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский отличился голом и ассистом в матче чемпионата с «Неманом» (2:0).
На 21-й минуте украинец ассистировал Джоэлу Фамейе.
Наа 72-й минуте Милевский установил окончательный счет.
Это уже пятый гол и шестой ассист Милевского в нынешнем сезоне в составе брестчан, полная статистика доступна
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Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский отличился голом и ассистом в матче чемпионата с «Неманом» (2:0).
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