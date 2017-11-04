Милевский забил 5 мячей и сделал 6 ассистов в 13 матчах за брестское «Динамо»

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский отличился голом и ассистом в матче чемпионата с «Неманом» (2:0).

На 21-й минуте украинец ассистировал Джоэлу Фамейе.

Наа 72-й минуте Милевский установил окончательный счет.

Это уже пятый гол и шестой ассист Милевского в нынешнем сезоне в составе брестчан, полная статистика доступна здесь .