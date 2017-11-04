ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Милевский забил 5 мячей и сделал 6 ассистов в 13 матчах за брестское «Динамо»

05.11.2017 13:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский отличился голом и ассистом в матче чемпионата с «Неманом» (2:0).

На 21-й минуте украинец ассистировал Джоэлу Фамейе.

Наа 72-й минуте Милевский установил окончательный счет.

Это уже пятый гол и шестой ассист Милевского в нынешнем сезоне в составе брестчан, полная статистика доступна здесь

Неман – Динамо Брест 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
4 ноября, 19.00, «ЦСК Неман»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 21 Фамейе, 0:2 – 72 Милевский.
НеманЖуров, Абуна Ндзана, Горбач, Анюкевич, Роллан (Концевой, 35), Кантария, Жуковский, Савостьянов (Рудик, 46), Савицкий, Глеб (Мякиш, 83), Климович.
Динамо БрестПавлюченко, Витус, Лебедев, Алисейко, Аврэмия, Нехайчик (Бабаво, 90), Легчилин, Торрес, Осучукву, Милевский (Премудров, 85), Фамейе (Седько, 77).
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский отличился голом и ассистом в матче чемпионата с «Неманом» (2:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Витус: «Нам бы очень хотелось, чтобы Журавель продолжил работу с брестским «Динамо» в следующем сезоне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика