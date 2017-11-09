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Товарищеский матч. Брестское «Динамо» проиграло «Аустрии»
10.11.2017 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеский матч
Аустрия Вена Австрия – Динамо Брест – 3:2 (2:0)
10 ноября, 13.00, Вена
Голы: 1:0 – (20). 2:0 – (36). 2:1 – Фамейе (63). 2:2 – Фамейе (68). 3:2 – (85).
Стартовый состав «Динамо-Брест»: Руденок, Веретило, Мирошников, Алисейко, Витус, Легчилин, Осучукву, Бабаво, Торрес, Фамейе, Нивалдо.
Запасные: Денисенко, Лебедев, Аврамия, Премудров, Сибилев, Василюк, Милевский.
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Товарищеский матч Аустрия Вена Австрия – Динамо Брест – 3:2 (2:0) 10 ноября, 13.00, Вена Голы: 1:0 – (20).
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