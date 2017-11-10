ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Товарищеские матчи. Минское «Динамо» проиграло тульскому «Арсеналу», «Минск» и «Городея» сыграли вничью

11.11.2017 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Товарищеские матчи

Арсенал Тула – Динамо Минск 3:1 (2:1, 1:0)

11 ноября, 13.30.

Голы: Джорджевич, Джорджевич, Хлёбас, Сикоев.

Арсенал: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Комбаров Кангва, Боурчану, Берхамов, Горбатенко (Ивакин, 5), Ткачев (Шевченко, 46), Джорджевич (Расич, 46).

Динамо:  Климович (Лазовский, 79), Кузьменок, Галович (Крайко, 63), Остроух, Капленко, Лекович, Карпович (Кучинский, 74), Хлебас (Лоиков, 76), Нойок (Н.Гуренко, 78), Бегунов (Яхая, 46), Хващинский (Бобрук, 63).

Предупреждение: Кузьменок (87).

Минск – Городея – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – 28 Пархачев, 1:1 – 49 Бахар.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александра Саснович: «Перед матчем Лукашенко посидел 15-20 минут в раздевалке. Сказал: «Боритесь девочки, я в вас верю»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика