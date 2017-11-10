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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» проиграло тульскому «Арсеналу», «Минск» и «Городея» сыграли вничью
11.11.2017 17:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Товарищеские матчи
Арсенал Тула – Динамо Минск 3:1 (2:1, 1:0)
11 ноября, 13.30.
Голы: Джорджевич, Джорджевич, Хлёбас, Сикоев.
Арсенал: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Комбаров Кангва, Боурчану, Берхамов, Горбатенко (Ивакин, 5), Ткачев (Шевченко, 46), Джорджевич (Расич, 46).
Динамо: Климович (Лазовский, 79), Кузьменок, Галович (Крайко, 63), Остроух, Капленко, Лекович, Карпович (Кучинский, 74), Хлебас (Лоиков, 76), Нойок (Н.Гуренко, 78), Бегунов (Яхая, 46), Хващинский (Бобрук, 63).
Предупреждение: Кузьменок (87).
Минск – Городея – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – 28 Пархачев, 1:1 – 49 Бахар.
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Товарищеские матчи. Минское «Динамо» проиграло тульскому «Арсеналу», «Минск» и «Городея» сыграли вничью
Товарищеские матчи Арсенал Тула – Динамо Минск 3:1 (2:1, 1:0) 11 ноября, 13.30.
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