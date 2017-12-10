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НБА. 47 очков Оладипо помогли «Индиане» победить в овертайме «Денвер», «Бостон» в гостях обыграл «Детройт» и другие результаты

11.12.2017 08:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. 47 очков Виктора Оладипо помогли «Индиане» победить в овертайме «Денвер», «Бостон» в гостях нанес поражение «Детройту».

НБА

Регулярный чемпионат

Сакраменто – Торонто 87:102 (17:22, 29:32, 21:25, 20:23)
Дата проведения
10 декабря, 23.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Статистика

Детройт – Бостон 81:91 (21:29, 16:15, 22:29, 22:18)
Дата проведения
11 декабря, 00.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика

Индиана – Денвер 126:116 OT (22:35, 37:31, 31:22, 24:26, 12:2)
Дата проведения
11 декабря, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика

Миннесота – Даллас 97:92 (23:24, 24:24, 24:21, 26:23)
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «Target Center»
Онлайн матча Статистика

Новый Орлеан – Филадельфия 131:124 (32:26, 34:29, 21:40, 44:29)
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика

Нью-Йорк – Атланта 111:107 (24:21, 27:31, 25:23, 35:32)
Дата проведения
11 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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