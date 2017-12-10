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НБА. 47 очков Оладипо помогли «Индиане» победить в овертайме «Денвер», «Бостон» в гостях обыграл «Детройт» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей. 47 очков Виктора Оладипо помогли «Индиане» победить в овертайме «Денвер», «Бостон» в гостях нанес поражение «Детройту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
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11 декабря, 00.00, «Little Caesars Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли шесть матчей.
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