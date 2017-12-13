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Фанаты «Милана» – Доннарумме: «Убирайся, кусок дерьма!»
14.12.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщики «Милана» выступили против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны».
Фанаты миланцев скандировали вратарю: «Убирайся, кусок дерьма!»
Кроме того, на фан-секторе «Милана» появился баннер: «Моральное насилие – это зарплата 6 миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!»
Напомним, «Милан» прошедшим летом значительно поднял зарплату Доннарумме и подписал его брата Антонио, чтобы сохранить основного голкипера в команде.
Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил «Милан» аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь.
Клуб не продаст 18-летнего итальянца дешевле 70 миллионов евро.
Фото: Gazzetta dello Sport.
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Болельщики «Милана» выступили против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны».
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