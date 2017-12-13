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Фанаты «Милана» – Доннарумме: «Убирайся, кусок дерьма!»

14.12.2017 00:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Болельщики «Милана» выступили против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны».

Фанаты миланцев скандировали вратарю: «Убирайся, кусок дерьма!»

Кроме того, на фан-секторе «Милана» появился баннер: «Моральное насилие – это зарплата 6 миллионов евро в год и подписание брата-паразита? Наше терпение лопнуло, убирайся!»

Напомним, «Милан» прошедшим летом значительно поднял зарплату Доннарумме и подписал его брата Антонио, чтобы сохранить основного голкипера в команде.

Ранее сообщалось, что агент футболиста Мино Райола попросил «Милан» аннулировать новый контракт Доннаруммы из-за морального унижения, которое испытывает вратарь.

Клуб не продаст 18-летнего итальянца дешевле 70 миллионов евро.

Фото: Gazzetta dello Sport.

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Болельщики «Милана» выступили против голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Вероны».

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